Birk-Nachfolge – Sieben auf einen Streich

TRIER. Wer beerbt Angelika Birk (Grüne) als Sozialdezernent und Bürgermeister? Am Samstag stellen sich sechs Bewerber – drei Frauen, drei Männer – bei den Fraktionen vor. Auch die Amtsinhaberin muss als Siebte im Bunde die Prozedur des Tages über sich ergehen lassen. Birk stellt sich zur Wiederwahl, um damit ihre Pensionsansprüche zu sichern. Die Grünen haben im Bündnis mit der CDU das Vorschlagsrecht für die Birk-Nachfolge, doch nur drei der sechs Kandidaten besitzen das grüne Parteibuch: Birgit Alt-Resch, Elvira Garbes und David Profit. Schärfster Konkurrent des grünen Trios dürfte der Leiter des städtischen Jugendamtes, Carsten Lang, werden. Lang wird zwar Nähe zur SPD nachgesagt, ist aber parteilos. SPD-Mann Stefan Brill aus dem Saarland und die parteilose Regina Bergmann (Trier) haben bestenfalls Außenseiterchancen.

Durchaus noch bedeckt gegenüber dem reporter geben sich die sechs Kandidaten vier Tage vor der Bewerberrunde am Samstag. Alt-Resch bittet “um Verständnis dafür, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen möchte”. Die Heimleiterin bei den Vereinigten Hospitien in Trier bestätigt aber ihre Bewerbung. “Ich stelle mich am Samstag vor, alles andere sehen wir dann.” Alt-Resch hat Erfahrung im Bündnis mit der CDU. Vor fünf Jahren wurde die 43-Jährige von Union und Grünen in der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues zur zweiten Beigeordneten gewählt. Kommunale Verwaltungserfahrung bringt die Grüne also ferner mit.

Das gilt ebenfalls für Elvira Garbes, Jugendamtsleiterin in Bornheim. Auch Garbes ist bei den Grünen aktiv. 2013 bewarb sie sich bei den Kölner Grünen für einen Platz auf der Liste zur Bundestagswahl. Allerdings ist die aus Wallenborn bei Daun stammende Diplom-Sozialarbeiterin mit ihren 61 Jahren deutlich im Nachteil gegenüber ihrer jüngeren Konkurrenz. “In Nordrhein-Westfalen kann ich mich wegen der Altersgrenze nicht mehr bewerben”, sagt die dreifache Mutter und Großmutter gegenüber dem reporter, “aber die Aufgabe, in Trier noch einmal in leitender Funktion zu wirken, reizt mich enorm.”

“Das Rennen ist offen”

Das Problem hat Carsten Lang nicht. Der 42-Jährige ist seit gut einem Jahr Leiter des Trierer Jugendamtes. Seine Bewerbung kommunizierte Lang am Augustinerhof früh und offensiv – auch gegenüber seiner Noch-Chefin Angelika Birk. Und auch im Gespräch mit dem reporter gibt Lang sich offen und selbstbewusst: “Ich denke, dass ich schon ein paar Vorzüge für diesen Job mitbringe.” Der gebürtige Trierer war vor seinem Amtsantritt im Rathaus Leiter der Abteilung “Hilfe zur Erziehung” im Jugendzentrum Don Bosco auf dem Helenenberg. Verwaltungserfahrung bringt Lang aber auch aus seiner Tätigkeit als Jugendschutzbeauftragter bei der Kreisverwaltung Trier-Saarburg mit.

Parteiübergreifend und auch Rathaus-intern wird Lang wegen seiner fachlichen Kompetenz geschätzt. Im politischen Rennen um die Birk-Nachfolge kann Lang allerdings nur dieses Pfund in die Waagschale werfen. Denn der 42-Jährige ist erstens parteilos und zweitens ein Mann. Die Grünen hatten indes mehrfach signalisiert, dass sie eine Frau als Birk-Nachfolgerin in den Stadtvorstand schicken wollen – möglichst auch mit grünem Parteibuch ausgestattet.

Lang weiß um die politische Konstellation im Rat. Dennoch will er sich zur Wahl stellen, “weil Politik und Demokratie von den Entscheidungsalternativen leben”. So dürfte Lang voraussichtlich von der SPD nominiert werden – gegen den gemeinsamen Kandidaten von CDU und Grünen. Wobei Überraschungen in und nach der Bewerberrunde am kommenden Samstag nicht ausgeschlossen sind.

Schließlich müssen auch die Grünen sich zunächst einmal entscheiden, wen sie der CDU als ihren Favoriten vorschlagen wollen. David Profit heißt die männliche Alternative zu den beiden Grünen-Frauen Alt-Resch und Garbes. Der 41-Jährige ist Richter am Sozialgericht in Mainz und bringt aus der Staatskanzlei sowie aus seiner Zeit in Hessen auch Verwaltungserfahrung mit. Allerdings ist der Grüne studierter Jurist. In der Stellenausschreibung wurden hingegen explizit Bewerber “vorzugsweise der Fachrichtungen Sozialwissenschaften oder Erziehungswissenschaften” gesucht. Das kann Profit nicht bieten. Trotzdem sei das Rennen völlig offen, heißt es aus Kreisen der Grünen. “Ich komme nach Trier, um mich vorzustellen”, sagt er gegenüber dem reporter, “und dann schauen wir einfach mal, wie die Entscheidung ausfällt.”

Bleiben die beiden krassen Außenseiter Regina Bergmann und Stefan Brill. Bergmann (parteilos) ist Geschäftsführerin des Sozialdienstes Katholischer Frauen (SKF) in Trier. Der SPD-Mann Brill arbeitet bei der saarländischen Landesregierung im Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz. Ihre Arbeit bei der SKF betreibe sie “mit großem Engagement und leidenschaftlich”, sagt Bergmann gegenüber dem reporter. “Dieses Engagement, gepaart mit großer Begeisterung, möchte ich in die ausgeschriebene Position einbringen.” Brill will sich gegenüber dem reporter nicht weiter äußern. “Ich gehe aktuell davon aus, dass ich am Samstag nach Trier komme, aber mehr gibt es nicht zu sagen.”

“Keine Absprachen”

Für Amtsinhaberin Angelika Birk bleibt nur das harte Brot, sich nach knapp acht Jahren Dienstzeit noch einmal bei den Fraktionen vorstellen zu müssen. Reelle Chancen, erneut gewählt zu werden, hat die Grüne nicht. In der geheimen Zusatzklausel zum Bündnisvertrag waren CDU und Grüne bereits vor knapp drei Jahren übereingekommen, dass Birk keine zweite Amtszeit erhält. Das war die Vorbedingung der Union für die Bündnisverhandlungen mit den Grünen gewesen. “Dass Frau Birk sich jetzt doch noch vorstellen muss, ist unnötig und für sie selbst auch unschön”, kritisieren sowohl Christ- als auch Sozialdemokraten gegenüber dem reporter das Prozedere. Um ihre Rentenansprüche nicht zu verlieren, muss die Noch-Bürgermeisterin sich zur Wiederwahl stellen.

Nachdem die Grünen die beiden Christdemokraten Andreas Ludwig und Thomas Schmitt in den Stadtvorstand gehievt haben, sind nun sie selbst mit der Machtoption an der Reihe. Doch anders als bei der CDU in der Causa Schmitt, ist die Entscheidung für den Favoriten von Fraktion und Partei bei den Grünen offensichtlich im Vorfeld noch nicht gefallen. Schmitts Bewerbung als Kulturdezernent in der Nachfolge des Sozialdemokraten Thomas Egger war von den Altvorderen der Union um Ex-Parteichef Bernhard Kaster bereits auf dem Essener Bundesparteitag der CDU Anfang Dezember 2016 festgezurrt worden – und damit sogar noch vor der Abwahl Eggers. Nur Schmitt konnte und durfte nach dem erklärten Willen der Kaster-Entourage neuer Dezernent in Trier werden, und die CDU-Fraktion um Udo Köhler kuschte.

“Solche vorherigen Absprachen gibt es bei uns nicht”, sagt ein Grüner gegenüber dem reporter. Dennoch wird die Entscheidung voraussichtlich zwischen Alt-Resch und Profit fallen. Wer von beiden am Ende die Nase vorne haben wird, hängt nicht zuletzt von der Art der Vorstellung der beiden Kandidaten am kommenden Samstag ab. Er oder sie wird dann gegen den Kandidaten der SPD, der wohl Carsten Lang heißen dürfte, antreten. Wobei die Sozialdemokraten erneut – wie schon bei der Nominierung von Judith Schinker als Kulturdezernentin – auf die Unterstützung durch UBT, FDP und Linke hoffen.

Alle sechs Kandidaten und auch Amtsinhaberin Birk werden sich am Samstag bei allen Fraktionen vorstellen – unabhängig davon, wen die einzelnen Fraktionen eingeladen hatten. Piratin Darja Henseler schließt sich wie schon beim Auswahlverfahren zum neuen Kulturdezernenten der Links-Fraktion an. Die Vorstellungsrunde beginnt um 9.15 Uhr und soll spätestens um 17 Uhr beendet sein. Die Wahl des neuen Sozialdezernenten ist in einer Sondersitzung des Stadtrates am 6. November vorgesehen. (et)



Drucken