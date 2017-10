Bis heute Ketzer? Die protestantische Minderheit in Trier

TRIER. Die Geschichte der protestantischen Glaubensgemeinschaft in Trier ist reich an Konflikten und Kämpfen: Nach dem gescheiterten Reformationsversuch 1559 zogen erst wieder mit der preußischen Zeit Protestanten in nennenswerter Zahl nach Trier. Erst im 19. Jahrhundert fanden Trierer und Preußen, Katholiken und Protestanten allmählich zueinander. Bernd Röder, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Stadtmuseum Simeonstift, beleuchtet anlässlich des Reformationsjubiläums am Dienstag, 31. Oktober, um 19 Uhr die Geschichte der protestantischen Gemeinde in Trier. Der Vortrag mit zahlreichen Bildbeispielen dauert ungefähr eine Stunde, der Eintritt beträgt sechs Euro. (tr)



