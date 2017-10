Bischof bittet um Spenden für missio-Hilfswerk

TRIER/REGION. Bischof Stephan Ackermann hat die Menschen im Bistum Trier um Gebet und eine “großzügige Spende” am kommenden Sonntag der Weltmission gebeten. Dieser Aktionstag des Internationalen Katholischen Missionswerkes “missio” findet am 22. Oktober statt. “Du führst mich hinaus ins Weite” ist das Leitwort des Weltmissionsonntages und spiegelt die neuen Perspektiven wider, die mit dem Erlös geschaffen werden sollen. Im Fokus steht dabei in diesem Jahr Burkina Faso.

Das westafrikanische Land gehört zu den zehn ärmsten Ländern der Welt, obwohl es der größte Baumwollproduzent Afrikas ist. Dort hilft “missio” insbesondere unterdrückten Frauen und Mädchen und versucht, Benachteiligung abzubauen. Es werden vor allem ehrenamtlich arbeitende Frauen und Männer zum kirchlichen Dienst ausgebildet. “Sie legen Zeugnis für den Glauben ab, geben Hoffnung und eröffnen Perspektiven für die, die sonst ohne Chance sind“, beschreibt Bischof Ackermann in seinem Aufruf, der am 15. Oktober in Gottesdiensten und Vorabendmessen verlesen wurde.

Der Sonntag der Weltmission ist die größte Solidaritätsaktion der Katholiken weltweit. Mit dem Erlös der Kollekte hilft “missio” den ärmsten Diözesen in ihrer seelsorgerlichen, sozialen und interreligiösen Arbeit. Ebenso unterstützt das Missionswerk Infrastruktur- und Ausbildungsprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika. So fordert auch Bischof Ackermann dazu auf, “voneinander zu lernen und miteinander den Reichtum des Glaubens zu teilen”.

Eine Spendenmöglichkeit besteht unter missio Aachen, IBAN: DE23370601930000122122. Weitere Informationen gibt es unter missio-hilft.de und auf den Seiten der Diözesanstelle Weltkirche Trier.



