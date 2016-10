Bistum Trier – Werner Rössel verabschiedet

TRIER. Mit einer Feierstunde ist Prälat Werner Rössel am 5. Oktober als Kanzler der Kurie und als Bischofsvikar für weltkirchliche Aufgaben verabschiedet worden. Rössel hatte im August seinen 70. Geburtstag gefeiert und tritt in den Ruhestand. Als Dompropst bleibt Rössel an der Spitze des Trierer Domkapitels.

″Mit diesen beiden Aufgaben verbinden sich die Weite der Weltkirche mit einem Kernbereich kirchlicher Verwaltung, einem klassischen Innendienst″, sagte Bischof Stephan Ackermann und dankte Rössel für die Wahrnehmung beider Aufgaben in Anwesenheit von Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg und den Kolleginnen und Kollegen der von Rössel bisher geführten Bereiche.

Kanzlerin wird Monica Sinderhauf, seit 2013 Leiterin des Bistumsarchivs. Sie ist im Bistum Trier die erste Kanzlerin und übernimmt das Amt zusätzlich zur Leitung des Bistumsarchivs. Rössels Nachfolge als Leiter der Diözesanstelle Weltkirche wird deren bisheriger Geschäftsführer Ludwig Kuhn antreten.

Werner Rössel ist 1946 in Ahrweiler geboren und wurde 1973 in Trier durch Bischof Bernhard Stein zum Priester geweiht. Ab 1976 war Rössel Regionaljugendpfarrer für die damalige Region Mosel-Eifel-Hunsrück. 1981 wurde er Diözesanseelsorger des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) im Bistum Trier und Geistlicher Beirat der Abteilung Jugend im Bischöflichen Generalvikariat Trier. Ab 1987 war Rössel Pfarrer in Daun und Dechant des Dekanates Daun. 1990 wurde er Regionaldekan der Region Rhein-Wied-Sieg.

1994 ernannte der damalige Bischof Hermann Josef Spital Werner Rössel zum Bischöflichen Generalvikar. Damit war er für die Verwaltung des Bistums Trier zuständig. Auch Spitals Nachfolger Reinhard Marx ernannte Rössel 2002 zum Generalvikar. 2005 wurde er von diesem Amt entpflichtet und zum Kanzler der Bischöflichen Kurie ernannt. Zuvor war er bereits 2004 als Dompropst an die Spitze des Trierer Domkapitels berufen worden. Seit 2005 war Rössel als Bischofsvikar auch für die Beziehungen des Bistums Trier in die Weltkirche verantwortlich und koordiniert als Diözesandirektor der Päpstlichen Missionswerke die Zusammenarbeit des Bistums mit den Hilfswerken Adveniat, Misereor und Renovabis. 2005 verlieh ihm der Papst für seine Verdienste den höchsten päpstlichen Ehrentitel ″Päpstlicher Ehrenprälat″. (tr)