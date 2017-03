Bitburger “Jubiläums-Bier” im Handel

BITBURG. Anlässlich der Gründung der Bitburger Privatbrauerei Th. Simon vor 200 Jahren hat Bitburger ein besonderes Bier gebraut: das Bitburger 1817 Jubiläumsbier. Vom 20. März an ist es in Handel und Gastronomie erhältlich. “Mit dem Bitburger 1817 Jubiläumsbier möchten wir uns bei unseren treuen Verwendern bedanken und gemeinsam auf 200 Jahre Bitburger anstoßen”, so Svenja Breitenstein, Leiterin Markenmanagement Bitburger. “Wir sind stolz auf unsere 200-jährige Brautradition und haben uns diese zum Anlass genommen, ein vollmundiges, ursprüngliches Bier zu brauen. Mit besonderer Sorgfalt und viel Hingabe haben wir an der Rezeptur gearbeitet, um ein Jubiläumsbier von höchster Qualität zu produzieren.”

Bitburger 1817 ist ein naturbelassenes Bier mit fünf Prozent Alkoholgehalt. Süffig herb und nach traditioneller Brauart unfiltriert, bleibt es der typischen Bitburger-Charakteristik treu. Vom 20. März an ist das Jubiläumsbier in der beliebten Stubbi-Flasche ab Rampe Bitburg im 20er-Kasten, im Vierer-Bottlemaster sowie im 30-Liter-Fass im gesamten Jubiläumsjahr verfügbar. (tr)



Drucken