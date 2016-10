BiZ-Info – Das machen Steuerfachangestellte

TRIER. Was macht man als Steuerfachangestellter, und wie wird man das, fragen sich viele junge Leute, die vor der Berufswahl stehen. Antworten auf diese Fragen gibt die Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz am 10. November um 16 Uhr im BIZ der Agentur für Arbeit Trier, Dasbachstraße 9. In der Informationsveranstaltung für Jugendliche und junge Erwachsene wird die Vielfältigkeit des Berufsbildes und Karrieremöglichkeiten ohne oder mit Abitur oder dem (dualen) Studium bis hin zum Steuerberater vorgestellt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es im BiZ unter 0651/205-5000 und Trier.BiZ@arbeitsagentur.de. (tr)

