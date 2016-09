BKSZ – "Zeit- und Kostenrahmen eingehalten"

TRIER. Nach eineinhalbjähriger Bauzeit wurde im Mai auf dem Gelände des ehemaligen Brauchwasserwerks der Stadtwerke in Ehrang das neue Brand- und Katastrophenschutzzentrum (BKSZ) fertiggestellt. Auf einer 4563 Quadratmeter großen Fläche steht nun die Feuerwache II. Dezernent Thomas Egger (SPD) betont: "Der Feuerwehr stehen an diesem Standort die erforderlichen Einsatz- und Übungsbedingungen zur Verfügung. Durch das BKSZ können wir den Schutz der Bevölkerung künftig noch besser gewährleisten." Hervorzuheben sei, so Egger, vor allem der reibungslose Ablauf der Bauarbeiten in der geplanten Zeit. Dies bestätigt auch Projektleiter Christian Reinert von den Stadtwerken: "Durch die gute Zusammenarbeit mit den beteiligten Ämtern und Dezernaten – insbesondere natürlich der Feuerwehr – konnten wir sowohl den ambitionierten Zeitplan als auch den Kostenrahmen einhalten und das Projekt erfolgreich abschließen."

Neben der Mannschaft der Wache II wird die komplette Katastrophenschutz-Ausrüstung sowie die Ausrüstung der Jugendfeuerwehr in dem Gebäude untergebracht. Sie können künftig einsatztaktisch sinnvoll stationiert werden und stehen ohne Verzögerung zur Verfügung. Ebenso findet die Ausbildung neuer Fachkräfte bei der Trierer Feuerwehr zentral im BKSZ-Gebäude statt. In direkter Nachbarschaft wird das Technische Hilfswerk eine Geschäftsstelle errichten und Einsatzmaterial lagern.

Die Berufsfeuerwehr gibt der Bevölkerung die Möglichkeit, die neue Feuerwache zu besichtigen und veranstaltet am Sonntag, 25. September, zehn bis 16 Uhr, einen Tag der offenen Tür im BKSZ in der Ehranger Servaisstraße. (tr/et)

Zahlen und Fakten

♦ Bauherr: Stadt Trier/Feuerwehr

♦ Projektsteuerer: Stadtwerke Trier

♦ Grundstück: 11.500 Quadratmeter; Gelände des ehemaligen Brauchwasserwerks der Stadtwerke Trier in der Servaisstraße in Ehrang

Gebäude

♦ Netto-Grundfläche: 4563 Quadratmeter

♦ Im Hauptgebäude sind untergebracht: Fahrzeug- und Übungshalle, Schulungsbereich, Atemschutzübungsstrecke, Werkstatt, Logistiklager, Aufenthaltsräume

♦ Nebengebäude: Containerhalle

♦ Baukosten: 12,6 Millionen Euro, davon fünf Millionen Euro Förderung durch das Land. Die Kostenschätzung wurde laut Rathaus eingehalten. Die Feuerwache konnte zum größten Teil mit Firmen aus Trier und Umgebung erbaut werden

Zeitplan

♦ Abbruch: Juli bis September 2013

♦ Beginn vorbereitende Arbeiten: November 2014

♦ Baubeginn Rohbau: Januar 2015

♦ Fertigstellung des Gebäudes: Juni 2016