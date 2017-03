“Blaue Lagune” – AfD für Vertagung und Kompromiss

TRIER. Die sofortige Beschlussfassung zur Aral-Tankstelle (“Blaue Lagune”) in der Ostallee, über deren Zukunft in der kommenden Sitzung des Stadtrates entschieden werden soll, ist für die AfD Trier nicht zielführend. Zu dieser Auffassung kommt die AfD nach einem Gespräch mit Pächter Lothar Schmitz, “an dessen Kompromissbereitschaft sich seit 2011 ebensowenig etwas geändert hat wie an der des BP-Konzerns”, so die Fraktion in einer Pressemitteilung vom heutigen Dienstag. Auch die Links-Fraktion spricht sich in ihrem Änderungsantrag zur morgigen Sitzung des Stadtrates für den Erhalt der Tankstelle aus − fordert aber gleichzeitig deren Verkleinerung sowie parallel dazu den Ausbau des Radwegenetzes.

Mario Hau, stellvertretender Kreisvorsitzender der AfD Trier, erläutert nach dem Austausch mit dem Tankstellen-Pächter: “Laut Schmitz ist BP nach wie vor an einer einvernehmlichen Lösung interessiert. Ein zukunftsorientierter Neubau wäre demnach möglich, so würde am Standort beispielsweise auch der E-Mobilität sowie den Bedürfnissen von Radfahrern Rechnung getragen werden können. Selbst über eine Fahrrad-Waschanlage denke man nach, weiterhin würden auch Aspekte des Umweltschutzes und der Städteplanung bedacht. So könnte sich die Tankstelle zum Teil mit aus einer Solaranlage eingespeistem Strom selbst versorgen, der Neubau sich ins Stadtbild einfügen. Weiterhin hob Schmitz die Bedeutung der Blauen Lagune” als sozialer Treffpunkt im Stadtteil hervor, der insbesondere von älteren Mitbürgern täglich frequentiert würde.”

Die Suche nach einem Ersatzstandort sei fehlgeschlagen, führt Hau weiter aus: “Laut Schmitz wurden mehrere Grundstücke in Betracht gezogen, darunter fand sich jedoch kein passender Standort, was im Falle einer negativen Entscheidung bezüglich des jetzigen Standortes die endgültige Schließung, den Verlust von Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen für Stadt bedeuten würde.”

“Für uns ist es nach wie vor unverständlich, dass hier wieder einmal Hals über Kopf Fakten geschaffen werden sollen, ohne die Folgen ausreichend zu bedenken. Nicht nur vor dem Hintergrund der desolaten Haushaltssituation ist es unverantwortlich, Trierer Geschäftsleute derart zu düpieren und auf Steuereinnahmen zu verzichten, ebensowenig scheint man an die Mitarbeiter zu denken. Zusätzlich wird wieder einmal der Wille der Bürger ignoriert, die mehrheitlich keinen Sinn in einer Schließung der Tankstelle sehen, woran sich seit der Debatte in 2011 nichts geändert hat”, so Hau.

Die AfD werde sich daher dafür einsetzen, “die Abstimmung über diesen Sachverhalt zu verschieben. Die dadurch gewonnene Zeit sollte dazu genutzt werden, gemeinsam mit dem BP-Konzern und dem Pächter auf einen Kompromiss hinzuarbeiten, der für alle Seiten tragbar ist und der Mehrheitsmeinung der Bürger entspricht”. (tr)



Drucken