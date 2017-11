Blickwinkel Welterbe Trier

TRIER. Mehr als 100 historische und aktuelle Fotografien zeigt vom 26. November bis 14. Januar eine Fotoausstellung in den Thermen am Viehmarkt. Es handelt sich dabei um ein Projekt der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) und der Fotografischen Gesellschaft Trier e. V.

Die UNESCO-Welterbestätten bilden einen zentralen Faktor in der Wahrnehmung einer historischen Stadt. Wie in kaum einer anderen sind in Trier mit seinen römischen Bauten alle Facetten der antiken Lebenswelt und die städtische Entwicklung sichtbar. Mit der Erforschung der römischen Großbauten im 19. Jahrhundert wird die Wahrnehmung des römischen Erbes maßgeblich verändert. Ihre Auszeichnung als Stätte des UNESCO-Welterbes im Jahr 1986 steigert die überregionale Bedeutung und Identität der Stadt zusätzlich.

Bereits erste Fotografien sind Momentaufnahmen und Spiegelungen der geschichtlichen Wahrnehmung des kulturellen Erbes. Diesem “Blickwinkel“ steht die heutige, individuelle Sicht gegenüber. Neben der aktuellen Auseinandersetzung mit der Wahrnehmung im Stadtraum werden eindrucksvolle, aber auch überraschende Blicke auf die Architektur und ihre unterschiedliche Nutzung geworfen.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 9 – 17 Uhr. (tr)



Drucken