Bluesaorsch überreicht Erlös aus Benefizkonzert

TRIER. Zum wiederholten Mal hat sich die Trierer Band Bluesaorsch in den Dienst der guten Sache gestellt. Diesmal luden die fünf Musiker mit dem Wirte-Paar Werner und Elke Behr in die Feyener Kneipe “Bit in Feyen II” ein. Mit ihrer Mischung aus Rock, Groove und Boogie begeisterten Sie die Gäste. Die Band hatte auf den Eintritt verzichtet und stattdessen zu Spenden für die Integrative Kindertagesstätte “Haus Tobias” Feyen des Caritasverbandes Trier aufgerufen. Bei einem Besuch in der Einrichtung haben drei Musiker der Band und Gastwirt Behr die Spende an Einrichtungsleiterin Sonja Lehnen-Schmitt und Caritasdirektor Bernd Kettern übergeben, die sich für das tolle Engagement der Musiker bedankten. (tr)

Erstellt am Autor