Blumen, schmissige Musik und fließendes Bier

TRIER. Petrus hat seine Blumen. Das Fest-Fass ist angezapft. Die Stadtgarde hat ihre Schutzfunktion erfüllt. Der Feier-Marathon ist eröffnet. Drei Tage lang herrscht nun in Trier der Ausnahmezustand. Das Altstadtfest hat begonnen.

Schnee im Sommer? Die großen orangefarbenen Lkw mit ihren massiven Räumschaufeln sind zu dieser Zeit so unauffällig wie ein Garten voller rosafarbener Kaninchen. Der Rätsels Lösung: Die Polizei nutzt diese tonnenschweren Fahrzeuge als mobile Sperren. Eine clevere Idee. Denn wenn mal ein Rettungsfahrzeug in den Innenstadtbereich fahren müsste, wäre die Sperre rasch beseitigt.

Moderatorin mit Herkulesaufgabe

Auf dem Hauptmarkt wird es kurz vor 18 Uhr ernst. Die Stadtgarde hat den Ältestenrat und den Stadtvorstand sicher und mit schmissiger Musik zum Einsatzort eskortiert: Die Bühne auf dem Hauptmarkt. Dort wartet der Jazz- und Popchor, zeigt mit seinen Darbietungen, dass Chorgesang auch bei jüngeren Semestern noch ankommt. Vorausgesetzt, das Liedgut stimmt.

Es ist dann an Moderatorin Alexandra Meusel, das Eröffnungsgeschehen in Schwung zu bringen. Eine Aufgabe, die mit diesen Regieanweisungen nicht zu schaffen ist. Klein klein ist angesagt: Jeder einzelne der Ehrengäste will begrüßt werden, jeder Sponsor soll Gelegenheit haben, seine Botschaft zu verkünden. Alexandra Meusel macht einen guten Job, versprüht eine Charmeoffensive nach der anderen. Doch die nicht enden wollende Begrüßungsorgie, ein Rückfall in eine zum Glück vergangene Zeit, für den die Moderatorin aber nicht verantwortlich zeichnet, zerrt an den Nerven.

“Trier ist sicher!”

Dabei gibt es durchaus Interessantes zu erfahren. Die noch amtierende Weinkönigin Ninorta ist frisch verheiratet, was im Kreis der männlichen Bewunderer Rufe des Bedauerns auslöst. Angelika Thielen berichtet im Namen der Bitburger Brauerei, dass ein Kellerbier zum Ausschank kommt, mit dem die Brauerei ihren 200.sten Geburtstag feiert. Und Stadtwerkevorstand Arndt Müller weiß zu berichten, dass nach dem Fest der Hauptmarkt neue Leuchten bekommt und dass einzelne Gebäude in besonderer Form illuminiert werden sollen.

Oberbürgermeister Wolfram Leibe zeigt sich kämpferisch. Er will der Angst vor dem Terror keinen Raum geben. Polizei und Verwaltung hätten alles getan, damit die Bürger in Ruhe feiern könnten. Er ist überzeugt: ‟Trier ist sicher!”

Sicher wird sich dann auch Ninorta gefühlt haben, als sie zusammen mit Wolfram Leibe zur Drehleiter der Feuerwehr ging. Die Selbstsicherheit des OB, die Kompetenz des Feuerwehrmanns am Steuerstand – was sollte da schon schief gehen? Nix, alles bestens. OB und Weinkönigin erreichen Petrus sicher. Bevor der seine Blumen bekommt, rasch noch ein Winken zu den gespannt nach oben schauenden Trierern. Dann bekommt Petrus seine Blumen, der Korb mit den prominenten Insassen legt wieder ab. Noch ein rascher Blick aus luftiger Höhe über die gut gefüllte Innenstadt, dann geht es wieder abwärts.

Das Bier fließt, das Fest ist eröffnet

Und eigentlich könnte jetzt das Fass mit dem Jubiläumsbier angeschlagen werden. Aus der japanischen Partnerstadt Nagaoka ist in Gestalt von Tadakatsu Endou ein Vertreter der Handelskammer angereist, der sich auch bereit erklärt, dem Trierer OB beim Anzapfen zur Hand zu gehen. Doch die beiden Herren müssen sich noch gedulden – siehe oben….

Doch irgendwann, nach langem Warten, ist es dann endlich soweit: Angelika Thielen rüstet die beiden Akteure mit rustikalen Bierschürzen aus, dann können sie endlich zur Tat schreiten. Keine einfache Aufgabe zu zweit, aber alles geht gut. Während erfahrene Helfer die ersten Humpen zapfen, reckt der OB triumphierend den Holzhammer in den Himmel. Das Bier fließt, das Fest ist eröffnet… (rl)



