Börsenspezialist Markus Koch referiert in Trier

TRIER. “Im Westen ist der Teufel los: Haben politische Börsen wirklich kurze Beine?” Unter diesem Titel referiert der bekannte n-tv-Börsenspezialist Markus Koch am Dienstag, 25. April, 19 Uhr, in der Arena Trier. Dorthin laden der Kreis Junger Unternehmer (KJU), der Marketing Club Trier-Luxemburg (MCTL) und die Vereinigung Trierer Unternehmer (VTU) ein.

“Börsen haben kurze Beine!” Der bekannte Ausspruch besagt, dass der Einfluss von politischen Ereignissen auf Aktienkurse nicht lange währt. Zuerst der Brexit, dann der Sieg von Donald Trump und das Nein zum Italien-Referendum. Im Westen findet ein Paradigmenwechsel auf der politischen Ebene statt. Globalisierung, Automatisierung und Digitalisierung haben Sieger geschaffen. Aber die Verlierer rechnen jetzt ab.

Mit dem wachsenden Widerstand gegen das Establishment ist das Motto des Nobelpreisträgers George Bernard Shaw aktueller denn je: “Was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute; seht euch an, wohin uns die Normalen gebracht haben!” Wie reagiert der Aktienmarkt im Zeitalter des politischen Wandels? Anleger lassen sich von den jüngsten Geschehnissen ihre Stimmung nicht vermiesen. Völlig weltfremd erscheinen da die Einschätzungen nach dem nächsten Börsencrash und einer wirtschaftlichen Eintrübung.

Von New York bis nach Frankfurt, Markus Koch ist in die Geschichte als erster ausländischer Reporter an der New Yorker Börse eingegangen. Er ist am Puls der Zeit, behält die Ruhe und gibt die richtigen Antworten. Seine Einblicke in das Innerste der Börsenlandschaft machen ihn zu einem wahren Kenner der Materie. Die Zuschauer können gespannt sein, was der “Sonnyboy der Wall Street” zu sagen hat und wie es wirklich hinter den Kulissen der Börse zugeht.

Der Eintritt beträgt 20 Euro für Mitglieder und Gäste der drei Vereinigungen MCTL, VTU und KJU. Der reguläre Ticketpreis liegt bei 38 Euro inklusive Vorverkaufsgebühren. Diese gibt es bei ticket REGIONAL oder den Service-Centern des Trierischen Volksfreunds solange der Vorrat reicht. Im Preis ist ein Sekt- und Bierempfang sowie Umtrunk und kleiner Imbiss enthalten. (tr)



