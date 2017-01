Böse Überraschung an Silvester

TRIER. Für die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Schöndorfer Straße in Trier-Kürenz hat das neue Jahr mit einem Schock begonnen. In der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 3.15 Uhr nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der Hausbesitzer, um einzubrechen. Dabei schlugen sie das Fenster zur Küche ein und durchsuchten das Anwesen nach Beute. Unter Mitnahme von Elektronikartikeln, Schmuck und Bargeld konnten sie unerkannt entkommen.

Hinweise zur Tat oder dem/den Täter(n) erbittet die Kriminalpolizei Trier unter der Telefonnummer 0651/9779-2290. (tr)