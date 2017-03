Bolivien-Sammlung in der Region

REGION. Am Samstag, 25. März, wird die Boliviensammlung in der Stadt Trier und in den Landkreisen Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich, Cochem-Zell, Bitburg-Prüm und Vulkaneifel durchgeführt. Von neun Uhr an sammeln insgesamt 3.000 Ehrenamtliche zugunsten der Bolivienpartnerschaft im Bistum Trier die bereitgestellten Kleiderspenden ein. Die Boliviensammlung steht unter dem Motto: “Gebrauchte Kleider werden Bildung”. Die Säcke werden eingesammelt, verladen und abtransportiert zur Sortierung. Die Erlöse aus der Verwertung kommen schließlich benachteiligten Kindern, Jugendlichen und Menschen mit Behinderung in Bolivien zugute.

Mit der Sammelaktion solle Zeichen gesetzt werden, sagt Matthias Pohlmann vom Bolivienreferat des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) im Bistum Trier: Ein Zeichen der Nachhaltigkeit im Sinne des bewussten Kleiderkonsums; der Solidarität mit den Benachteiligten in Bolivien und ein Zeichen für eine funktionierende weltkirchliche Partnerschaft. Letzteres werde unterstrichen durch das Mitwirken mehrerer bolivianischen Freiwilligen, die zurzeit ihren Dienst im Bistum Trier leisten.

Die Erlöse aus der Aktion dienen der nachhaltigen Unterstützung zweier Organisationen in Bolivien. Die Stiftung “Solidarität und Freundschaft Chuquisaca–Trier” unterhält 25 Ausbildungseinrichtungen in den ländlichen Regionen des Erzbistums Sucre für rund 2.000 Kinder und Jugendliche. Wichtige Schwerpunkte der Arbeit sind zum Beispiel die Förderung junger Menschen mit Beeinträchtigungen und die Entwicklung von Maßnahmen angesichts des Klimawandels. Der zweite Partner, die “Nationale Jugendpastoral” Boliviens (PJV), fördert und koordiniert die katholische Jugendarbeit für das ganze Land.

Der BDKJ Trier ist Mitglied im Dachverband FairWertung e.V. Die Boliviensammlung wird seit vielen Jahren nach den Standards von FairWertung für eine faire und transparente Kleidersammlung durchgeführt.

Wichtig für die Kleidersammlung: Es wird darum gebeten, die gut verpackten Kleidersäcke am Aktionstag bis neun Uhr gut sichtbar an die Straße zu stellen. Gesammelt werden Kleidung, Schuhe (paarweise gebündelt) und Haushaltswäsche. Stark verschmutzte und stark beschädigte Kleidung sowie einzelne Schuhe gehören nicht in die Boliviensammlung.

Weitere Informationen gibt es unter boliviensammlung.de, beim BDKJ, Weberbach 70, 54290 Trier, Telefon 0651/9771-100 und bei den jeweiligen Fachstellen für Kinder- und Jugendpastoral in Trier (Telefon: 0651/99475940), Bitburg (Telefon: 06561/8938) und Marienburg (Telefon: 06542/901353). (tr)



Drucken