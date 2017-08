Bombe in Ehrang – Entschärfung am Sonntag

TRIER-EHRANG. Bei Bauarbeiten ist am gestrigen Freitag gegen zwölf Uhr auf Höhe der Heinestraße 6 in Trier-Ehrang eine amerikanische Zwei-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Fliegerbombe wird bis zu ihrer Entschärfung von der Polizei bewacht, von ihr geht nach Rathaus-Angaben von Freitagabend keine unmittelbare Gefahr aus.

Die Entschärfung des Blindgängers ist für Sonntagmorgen, 27. August, geplant. Alle Bewohner in einem Umkreis von 300 Metern um den Fundort müssen ihre Wohnungen am Sonntag bis spätestens neun Uhr verlassen. Das Rathaus geht nach einem Abgleich mit dem Melderegister von zirka 800 Personen aus. Alle Betroffenen werden über die Medien und über Flugblätter informiert. Für Personen, die nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen können oder keinen ausgedehnten Ausflug unternehmen möchten, steht im Friedrich-Spee-Gymnasium, Mäusheckerweg 1, von acht Uhr morgens an eine Notunterkunft bereit.

Die Bahnlinien Trier-Wittlich-Koblenz und Trier-Gerolstein-Köln werden im betroffenen Bereich für die Dauer der Entschärfung ebenfalls gesperrt.

Der Kampfmittelräumdienst fängt mit der Entschärfung an, sobald er von den Einsatzkräften die Meldung erhält, dass die betroffene Zone evakuiert ist. Dies wird voraussichtlich gegen zehn Uhr sei. Die Experten gehen davon aus, dass die Entschärfung etwa eine halbe Stunde dauern wird. Sobald der Kampfmittelräumdienst Entwarnung gibt, können die Anwohner wieder zurück in ihre Wohnungen.

Die Liste der von der Evakuierung betroffenen Straßen und Hausnummern:

♦ Breitenbachstraße: komplett

♦ Lindenplatz: komplett

♦ Heinestraße: komplett

♦ Mittelplatz: komplett

♦ Drosselweg: komplett

♦ Schulstraße: 1-19 ungerade, 2-16 gerade

♦ Ehrangerstraße: 137-174 und 70-28

♦ Mosaikstraße: komplett

♦ Tonstraße: komplett

♦ Eduard-Beckingstraße: 4 und 6 (tr)



