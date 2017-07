Bombendrohung – Tatverdächtiger gefasst

TRIER. Das ging dann wohl in die Hose: Offenbar war es ein 18-Jähriger, der mit seiner Bombendrohung auf dem Hauptbahnhof nicht nur für Angst und Schrecken sorgte, sondern auch die Polizeikräfte mit Hocfhdruck ermitteln ließ. Und genau diese Ermittlungen führten am heutigen Freitag zur Verhaftung des mutmaßlichen Täters.Dabei wollte der junge Mann besonders schlau sein. Aufgrund des polizeilichen Einsatzes am Bahnhof anlässlich der gestrigen Bombendrohung, die er vor Ort beobachtet hatte, sah er sich veranlasst, der Polizei bei den Ermittlungen des Täters zu helfen. Hierzu suchte er gegen 20 Uhr die Polizeidienststelle in der Südallee auf und gab ein angebliches Wissen zu Täter und Tat zu Protokoll. Dabei bezichtigte er eine ihm bekannte Person der Tat.

Der vernehmende Beamte der Kriminalinspektion Trier schöpfte im Laufe der Schilderungen jedoch Verdacht, sodass sich der vermeintlich hilfsbereite Zeuge in Widersprüche verstrickte. Seine Angaben deckten sich nicht mit den der Polizei zu diesem Zeitpunkt bereits vorliegenden Ermittlungsergebnissen. Umfangreiche polizeiliche Ermittlungen zur Identifizierung des E-Mailschreibers waren bereits vielversprechend fortgeschritten. Schließlich gestand er, die erpresserische E-Mail an die Polizei selbst verfasst zu haben. Zu seiner Motivation äußerte er sich bisher nicht.

Der nun tatverdächtige Heranwachsende wurde sogleich festgenommen und am Nachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Haftrichter am Amtsgericht Trier vorgeführt.

Dieser erließ Haftbefehl gegen den 18-Jährigen, der anschließend in eine Jugendstrafanstalt eingeliefert wurde. (tr)



