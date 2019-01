Brand am Samstagabend in einem Mehrfamilienhaus

TRIER. Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus wurde die Feuerwehr am Samstagabend in die Zuckerbergstraße gerufen. Passanten hatten Rauch bemerkt, der durch ein Kellerfenster nach außen drang.

“Bei unserem Eintreffen registrierten wir einen Vollbrand im Keller”, sagte Markus Witt von der Berufsfeuerwehr Trier gegenüber dem reporter. Um an den Brandherd zu kommen, mussten die Wehrleute die Hauseingangstür aufbrechen.

Während ein Trupp sich sofort an die Brandbekämpfung machte, durchsuchten andere Feuerwehrleute das Haus nach Bewohnern. Eine Person konnte dabei ausfindig gemacht werden, die übrigen Bewohner waren nicht zu Hause. “Glücklicherweise”, kommentierte das Markus Witt, denn der giftige Rauch war mittlerweile bis in alle Wohnungen gezogen. Zudem entdeckten die Wehrmänner im Erdgeschoss einen weiteren Brandherd, der sich hinter einem Schrank befand.

Nachdem beide Brände gelöscht war, wurde das gesamte Haus entraucht und vor dem Abzug der Wehrleute durch eine provisorische Eingangstür wieder gesichert. Die Brandursache ist noch ungeklärt.

Der Einsatz, an dem 30 Rettungskräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Olewig beteiligt waren, dauerte etwa eineinhalb Stunden.



