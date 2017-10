Brand einer Garage in der Paulinstraße

TRIER. Bei dem Feuer in einer Garage in der Paulinstraße gerieten am vergangenen Mittwoch, gegen 15.40 Uhr, dort gelagerte Zeitungsmagazine und Werbeblättchen in Brand. Aufgrund der Hitzeentwicklung griff das Feuer auf weitere angrenzende Garagen über. Ein dort abgestellter PKW wurde von den Flammen erfasst und brannte vollständig aus.

Bei dem Versuch des Eigentümers, das Feuer zu löschen, wurde dieser leicht verletzt und musste ärztlich versorgt werden. Letztlich wurden insgesamt vier Garagen unterschiedlich stark beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 35.000 Euro.

Die Brandursache ist indes noch nicht bekannt, die Kriminalpolizei Trier ermittelt weiterhin und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0651/97792290 zu melden. (tr)



