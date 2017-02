Brand im Jugendamt – Anklage erhoben

TRIER. Die Staatsanwaltschaft Trier hat gegen zwei aus Trier stammende Tatverdächtige, einen 25-jährigen Mann und einen 16-jährigen Jugendlichen, Anklage wegen Diebstahls im einem besonders schweren Fall und Brandstiftung erhoben. Den Angeschuldigten wird zur Last gelegt, in der Nacht zum 21. Oktober in das Dienstgebäude des Jugendamts am Augustinerhof eingestiegen zu sein, um dort nach Beute zu suchen, und das Gebäude anschließend in Brand gesetzt zu haben.

Die Angeschuldigten haben die Taten eingeräumt und angegeben, sich spontan und ohne weitere Planung zu der Tat entschlossen zu haben. Das Feuer hätten sie gelegt, um die hinterlassenen Spuren zu beseitigen.

Das Jugendschöffengericht hat nunmehr über die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden. Ein Termin zur Hauptverhandlung ist noch nicht bestimmt. Der 25-jährige Tatverdächtige befindet sich seit seiner Festnahme in Haft. Gegen den 16-Jährigen ist ebenfalls Haftbefehl erlassen worden. Dieser ist jedoch gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden. (tr)



