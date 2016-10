Brand im Jugendamt – Mitarbeiter ziehen um

TRIER. 18 Jugendamtsmitarbeiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes, deren Büros nach einem Brand nicht mehr nutzbar sind, ziehen in diesen Tagen in die ehemaligen Räume des Ordnungsamtes in die Hindenburgstraße 3. Daher finden ab nächster Woche auch die Sprechstunden, montags, mittwochs und freitags von 8.30 bis 11.30 Uhr, dort statt. Telefonisch sind die Mitarbeiter wie üblich über die zentrale Nummer 0651/718-1509 erreichbar. Derweil hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 2.000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung der Täter führen.

Laut Jugendamtsleiter Carsten Lang “ist auf der vom Brand betroffenen Etage aufgrund des starken Geruchs an Arbeit nicht zu denken”. Einzig das für den Südosten der Stadt zuständige Team bleibt im Verwaltungsgebäude II am Augustinerhof, da eine Zwischentür das Durchdringen des Geruchs verhinderte. Erreichbar sind diese Büros über das Nebentreppenhaus. Lang hofft, dass seine Kollegen in etwa sechs Wochen, nach der Sanierung der Büros, wieder an den Augustinerhof zurückkehren können.

Die Brandstifter hinterließen nicht nur Farbschmierereien an den Wänden. Sie stahlen auch sogenannte “Clients”, mit denen die Mitarbeiter sich am zentralen Server anmelden können. Drei dieser Clients wurden nunmehr, verpackt in einer Tasche, in der Nähe des Alleencenters Ostallee, im rückwärtigen Bereich des Parkhauses aufgefunden.

Bei der Tatortaufnahme konnten laut Polizei mehrere vielversprechende Spuren gesichert werden, deren Auswertung derzeit auf Hochtouren läuft.

Die Polizei fragt:

♦ Wer kann Angaben zu der im Bild erkennbaren Tasche und/oder deren Inhalt machen?

♦ Ist beobachtet worden, wie diese im Bereich des Alleencenters abgelegt, beziehungsweise, wie sie mit sich geführt wurde?

♦ Sind weitere, noch im Umlauf befindliche Clients, gesehen worden?

Zur Mitteilung sachdienlicher Hinweise, die der Aufklärung der Tat dienen, wurde zusätzlich ein Vertrauenstelefon geschaltet, das unter der Telefonnummer 0152/28854968 zu erreichen ist. Zudem werden Hinweise unter den Telefonnummern 0651/9779-2290 oder -2216 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (tr)