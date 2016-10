Brand im Jugendamt – Verdächtige festgenommen

TRIER. Fahndungserfolg für die Trierer Polizei: Die Brandstiftung im Trierer Jugendamt ist offenbar aufgeklärt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurden zwei Verdächtige im Zusammenhang mit der Tat festgenommen. Dabei handelt es sich um einen 16-jährigen Jugendlichen sowie einen 25-jährigen Mann. Einer der beiden habe sich gestellt, der zweite mutmaßliche Täter sei in seiner Wohnung verhaftet worden, so die Polizei. Gegen die beiden Verdächtigen wurde Haftbefehl erlassen, der für den Jugendlichen jedoch gegen Auflagen ausgesetzt wurde. Der 25-Jährige wurden hingegen in Untersuchungshaft genommen.

Nach weiteren Polizeiangaben führten etliche Hinweise aus der Bevölkerung nach der Veröffentlichung der Fahndungsfotos zur Festnahme der beiden Tatverdächtigen. Über das Motiv der beiden mutmaßlichen Brandstifter ist bisher noch nichts bekannt. Bei dem Feuer im Trierer Jugendamt in der Nacht vom 20. auf den 21. Oktober waren drei Büros zerstört und mehrere Hundert Akten vernichtet worden. Weitere Räume sind seither nicht mehr zu nutzen. Mitarbeiter des Jugendamtes sind inzwischen in Ausweichbüros in der Hindenburgstraße umgezogen. (tr/et)