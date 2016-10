Brand im Jugendamt: ‟Wir hatten Glück im Unglück”

TRIER. Großeinsatz für die Berufsfeuerwehr Trier: Am Freitagmorgen hatte eine Mitarbeiterin des Allgemeinen sozialen Dienstes beim städtischen Jugendamt gegen 07:18 Uhr einen Brand in der dritten Etage des Verwaltungsgebäudes auf dem Augustinerhof festgestellt. Bereits vier Minuten später waren die Wehrleute mit 15 Mann und sechs Fahrzeugen vor Ort. Das Feuer hatte die Feuerwehr nach Auskunft von Einsatzleiter Andreas Kirchartz rasch unter Kontrolle.

Ein Beitrag von Rolf Lorig

Pressesprecher Hans-Günther Lanfer hat mit seinem Team alle Hände voll zu tun. ‟Bei uns laufen gerade die Telefone heiß!” Nicht zuletzt aus diesem Grund haben Oberbürgermeister Wolfram Leibe und Baudezernent Andreas Ludwig kurzfristig zu einer Pressekonferenz ins Rathaus eingeladen. Beide Männer kommen in Vertretung: Leibe für Sozialdezernentin Birk und Ludwig für seinen Kollegen Thomas Egger. Unmittelbar vor dem Gespräch mit den Journalisten hatten die Politiker Gelegenheit, einen Blick auf das Geschehen zu werfen. Fotografen bekommen wegen der Spurensicherung keinen Zutritt, selbst die Rathaus-Zeitung muss draußen bleiben. Das Feuer, das vermutlich vor sechs Uhr morgens gelegt wurde, sei rasch gelöscht worden, lobt Wolfram Leibe mit Blick auf Einsatzleiter Andreas Kirchartz. Der gibt sich bescheiden: Offene Flamen habe man beim Eintreffen kaum noch gefunden, berichtet der Einsatzleiter. Dafür aber eine Menge glühendes Papier auf und neben den Schreibtischen. Und was auch gefunden wurde waren Farbschmierereien, teilt die Polizei später in einer Pressemitteilung mit. Zudem seien diverse Gegenstände aus den Büros entwendet worden.

Die Polizei ist bei der Pressekonferenz nicht anwesend, zu diesem Zeitpunkt noch mit Ermittlungen und Spurensicherung beschäftigt. Man könne aber wohl davon ausgehen, dass es sich um Brandstiftung gehandelt habe, sagt der OB. Denn das Feuer habe in fünf Büros gebrannt. Ersten Erkenntnissen zufolge habe es jeweils eigene Brandherde gegeben. Die Vermutung liege nahe, dass die Brandstifter über ein Baugerüst an der Rückseite des Gebäudes eingedrungen seien. Für Baudezernent Andreas Ludwig steht fest: ‟Wir hatten Glück im Unglück.” Denn erste Untersuchungen hätten ergeben, dass die darunter befindliche Etage weder durch das Feuer noch durch Löschwasser Schaden genommen habe.

Doch was hat denn nun da gebrannt? ‟Bis zu einem Drittel der aktuellen Fallakten‟, erläutert Jugendamtsleiter Carsten Lang. Er ist erst seit dem 1. September im Amt, einen solchen Auftakt hat er sich vermutlich nicht träumen lassen. Die meisten der verbrannten Papiere vernichtete das Feuer durch die Hitze in abgeschlossenen Schränken; auf den Schreibtischen hätten sich nur Unterlagen ohne Datenschutzcharakter befunden, versichert Lang. Die Zahl der betroffenen Fallakten schätzt er auf 200 – 250 Vorgänge. Für eine genaue Aussage sei es noch zu früh.

Und wie soll es nun weitergehen? Da vermutlich neben den fünf vom Brand verwüsteten Büros auf der Etage weitere Räume Schaden genommen haben, wird über einen zeitweiligen Umzug des Sozialen Dienstes nachgedacht. Kurzfristig seien in der Hindenburgstraße Räumlichkeiten frei geworden, berichtet Andreas Ludwig. Nun organisiere man Schreibtische und die erforderliche Infrastruktur, um möglichst schon ab Montag die Arbeit wieder aufnehmen zu können. Wie viele der Mitarbeiter umziehen werden, kann Carsten Lang in diesem Moment noch nicht sagen, das hänge von Messungen ab, die gerade durchgeführt würden.

Bei der anschließenden Fragerunde stehen die verbrannten Akten im Mittelpunkt des Interesses. Eine Fallakte sei immer nur Teil einer Gesamtakte, erläutert Carsten Lang. Niemand müsse befürchten, dass nun anstehende Zahlungen nicht weitergeführt würden. Informationen dieser Art seien elektronisch abgespeichert und könnten jederzeit neu abgerufen werden. Lang räumt aber ein, dass in den Fallakten wichtige Unterlagen wie Gerichtsurteile, Berichte etc. enthalten sind. Diese Unterlagen gelte es nun zu rekonstruieren. Dazu setzt er auch auf die Mitwirkung der freien Träger, mit denen das Jugendamt zusammenarbeitet. Die Herausforderungen der nächsten Tage seien enorm: ‟Wir müssen die Erreichbarkeit des sozialen Dienstes sicherstellen und gleichzeitig den betroffenen Kolleginnen und Kollegen das Gefühl und die Gewissheit geben, dass wir alle an ihrer Seite stehen.”

In Sachen Erreichbarkeit hat Lang denn auch gleich eine Rufnummer mitgebracht: Wer konkrete Fragen zu einzelnen Fällen hat, sollte sich an das Sekretariat wenden, das unter der Nummer 0651/718-1509 erreichbar sei.