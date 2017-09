Briefwahl-Antrag per Fax möglich

TRIER. Die auf den Wahlbenachrichtigungen zur Bundestagswahl abgedruckte Faxnummer kann jetzt zur Beantragung der Briefwahl verwendet werden. Das teilt das Trierer Rathaus am heutigen Mittwoch mit. Die Nummer enthielt eine fehlerhafte Vorwahl, für die inzwischen jedoch eine Umleitung zur Stadt Trier eingerichtet wurde, so dass alle Faxe bei der Ausgabestelle für Briefwahlunterlagen ankommen. Wahlweise können die Bürgerinnen und Bürger auch persönlich ihre Briefwahl im Rathaus, per E-Mail unter wahlen@trier.de oder mit Onlinewahlschein unter tbk.ewois.de beantragen. (tr)



