Bruchpilot auf Jobsuche

TRIER. Es ist eine kommunalpolitische Grundregel: Jedes Bewerbungsverfahren kennt seine Absurditäten. Ausnahmen davon gibt es keine, lautet eine andere. In Trier hat die immer noch junge Suche nach einem Nachfolger für den abgewählten Kulturdezernenten Thomas Egger schon zwei Skurrilitäten zu bieten. Nach CDU-Stadtrat Thomas Albrecht – der nach eigener Einschätzung ein Kunstbanause ist, den verkrampft-exaltierten Karl M. Sibelius in der Rolle der Großherzogin Gerolstein für “hervorragend” hält und selbst seine Fraktionskollegen bislang nicht mit kulturpolitischen Geistesblitzen behelligte – hat sich jetzt mit Harald Reinhard ein weiterer Kandidat vorgestellt, dessen Bewerbung in jeder anderen deutschen Großstadt chancenlos wäre. Aber in Trier? Man weiß ja nie. Von Martin Eich

Reinhard, seit 2012 Bürgermeister der Schwarzwald-Gemeinde Buchenbach (circa 3.200 Einwohner), meldete gestern seine Ambitionen auf den verwaisten Dezernats-Chefsessel an. Der 51-Jährige rief in der Redaktion einer Trierer Tageszeitung an, erwähnte – unter der für Politiker eher unüblichen Maßgabe, dass er zunächst anonym bleibe – seine Qualifikation (studierter Musiker und Kulturmanager), frühere Tätigkeit (drei Jahre Kultur- und Tourismusdezernent einer 18.000-Einwohner-Stadt) und aktuelle Verantwortung für Feuerwehr und Ordnungsamt der aktuellen Wirkungsstätte, was ihn für den ausgeschriebenen Job zusätzlich befähige. Sein von hemmenden Selbstzweifeln befreites Fazit: “Ich denke, dass ich mit meinen Qualifikationen und beruflichen Erfahrungen gut aufgestellt bin.”

Diese Sichtweise dürfte er ziemlich exklusiv haben. Jedenfalls in Buchenbach und Umgebung. Wer Reinhard der gewünschten und gewährten Anonymität entreißt, dem Tannen-Alberich wie weiland Siegfried die Tarnkappe raubt, drängen die Fragezeichen in die Augen. Motto: Besser vorher zweifeln als hinterher verzweifeln. Das Prinzip ist bekannt, wenn auch vor Ort (siehe Egger und Sibelius) eher nicht so ganz weit verbreitet.

Die Kollegen der Badischen Zeitung helfen gerne. Der Anruf bei einem Bekannten in der Redaktion führt am anderen Ende der Telefonleitung zu Szenen südländischer Ausgelassenheit. Man habe ja schon gehört, dass kulturpolitische und andere Kompetenz an der Mosel bestenfalls als lässliche Zusatzanforderung gelte, aber Reinhard, nein Reinhard, das traue man selbst Trier nicht zu. Der studierte Musikus habe sich als Chef seiner Mini-Verwaltung vielfach im Ton geirrt, sei beim Aufziehen anderer Saiten grandios gescheitert, bis Chor und Orchester entnervt das Theater gewechselt hätten. Dass Reinhards kommunale Bühne mangels eigenem Behörden-Ensemble nicht zumachen musste, sei nur darauf zurückzuführen, dass der Oberspielleiter im Landratsamt die benachbarten Dirigenten um Abstellung einiger Künstler gebeten habe, damit der Buchenbacher Kollege wenigsten temporär seine Abonnenten bedienen konnte. Noch während unseres Telefonats landet ein zeitgenössischer Artikel im E-Mail-Postfach. Darin heißt es:

“Akten stapeln sich, Steuerbescheide gehen nicht raus, und oft geht keiner ans Telefon: Die Gemeinde Buchenbach hat ein Problem — und das sitzt ganz oben. Gäbe es eine Probezeit für Bürgermeister, dann sähe es schlecht aus für Harald Reinhard. Der 2012 mit fast 70 Prozent gewählte Schultes von Buchenbach müsste um seinen Job fürchten. (…) Sechs Mitarbeiter im Rathaus haben seit dem Start Reinhards gekündigt — von acht. Erst der Hauptamtsleiter, dann der Kämmerer, dann die anderen. (…) Auf Bitten des Landratsamts helfen seit zwei Wochen Nachbargemeinden wie Oberried, Kirchzarten, Stegen und St. Peter aus. Sogar Bad Krozingen muss einspringen. (…) Der studierte Musiker und Kulturmanager war vorher Kulturdezernent im sächsischen Kamenz. Da sein Arbeitsvertrag dort nicht verlängert wurde, sah er sich nach einer neuen beruflichen Herausforderung um — und gelangte bis nach Buchenbach.”

Und das war erst die Ouvertüre. Im April 2014 warf der Feuerwehrkommandant während einer Gemeinderatssitzung – die mehr einem Scherbengericht glich – unserem Musikus Bettel und Taktstock vor die Füße, die “seit längerer Zeit bestehenden Meinungsverschiedenheiten mit dem Bürgermeister” machten ein Zusammenspiel fürderhin unmöglich. Das aufgebrachte Publikum in der proppenvollen Sporthalle applaudierte frenetisch, bewies aber situativ-empathisches Kunstverständnis, als es später den Moll-Akkorden eines vereinsamten Hauptamt-Solisten (“Außer dem Bürgermeister, seiner Sekretärin und einem weiteren Mitarbeiter gibt es nur noch mich im Rathaus.”) ergriffen lauschte.

Zuletzt, die Massenflucht war mangels Masse abgeebbt, wollte der Dirigent selbst eine One-Way-Tournee antreten. Seinem Bemühen, vor eineinhalb Jahren bei der Bürgermeisterwahl in Meßstetten das Orchester des nicht mehr antretenden Alt-Chefs zu übernehmen, blieben Beifall wie Erfolg verwehrt. Das dortige Publikum konnte sich nur zu 5,4 Prozent für den Mann aus Buchenbach und seinen Spielplan erwärmen, sprach sich stattdessen im ersten und einzigen (Wahl-)Akt zu 80,1 Prozent für einen anderen Maestro aus: Gerüchten zufolge hatte es mittels des neumodischen Teufelszeugs Internet von den Dissonanzen im Schwarzwald erfahren.

Aber obwohl der wackere Kandidat ein Wiederholungstäter ist, nämlich bereits als Kamenzer Kultur- und Tourismusdezernent vielfach Porzellan wie Instrumente zerdeppert hatte, würde er jetzt gerne die Tonleiter hinauffallen und in Trier den gesuchten Kultur-Sheriff mimen. Dagegen ist zunächst nichts zu sagen: Auch Bruchpiloten brauchen einen Job, die Gedanken sind bekanntlich frei und des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Nur wählen, ja wählen sollte man ihn bitte nicht.

Drucken