Brückenpreis für Kanufahrer und Kinderschutzbund

MAINZ/TRIER. “Gesellschaftliche Integration ist etwas, das nicht allein durch die Politik gewährleistet werden kann. Sie gelingt dort, wo Menschen anpacken, Mut haben, eine Idee zu verwirklichen, wo sie Verantwortung übernehmen und sich engagieren. Genau das tun die Organisationen, Vereine und Personen, die wir heute auszeichnen”, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Die Mainzer Regierungschefin hat jetzt den Preis “Engagement leben, Brücken bauen, Integration stärken in Zivilgesellschaft und Kommunen in Rheinland-Pfalz” verliehen. Anliegen des Brückenpreises sei es, den Engagierten im Land zu danken, ihre Arbeit öffentlich zu würdigen und innovative Ideen im bürgerschaftlichen Engagement sichtbar zu machen. Ausgezeichnet wurden auch die Trierer Kanufahrer und der Kinderschutzbund Trier.

Dreyer zeigte sich stolz, dass Rheinland-Pfalz beim ehrenamtlichen Engagement den Spitzenplatz unter den Ländern einnehme. “Genau hier liegt die Wurzel des gesellschaftlichen Zusammenhalts, hier entsteht eine gemeinsame kulturelle Identität, die Unterschiede aushält, versöhnt und integrierend wirkt”, sagte die Ministerpräsidentin. “Gesellschaftlicher Zusammenhalt und unsere Demokratie brauchen das Engagement der Bürger und Bürgerinnen. Nicht nur über Politik wird Demokratie gestaltet, sondern über die aktive Mitwirkung. Das Miteinander kann nicht angeordnet, es muss gelebt werden.” Vor wenigen Wochen erst hat die Ministerpräsidentin für ein Jahr die Bundesratspräsidentschaft übernommen. Sie sehe die Präsidentschaft als Chance, Akzente zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und zur Festigung der Demokratie zu setzen.

Mit dem Brückenpreis wolle sie ausdrücklich auch die Vielfalt ehrenamtlichen Engagements im Land sichtbar machen. “Die heutigen Preisträger setzen ein Zeichen für eine Kultur des respektvollen Miteinanders und der Solidarität: von Jung und Alt, von Menschen, die schon lange hier leben und solchen, die neu zu uns kommen, von denen, die aus eigener Kraft viel vermögen und denen, die Unterstützung und Hilfe benötigen.” Der Preis “Engagement leben, Brücken bauen, Integration stärken in Zivilgesellschaft und Kommunen in Rheinland-Pfalz” wird jedes Jahr um den Internationalen Tag der Freiwilligen am 5. Dezember vergeben und in diesem Jahr zum neunten Mal verliehen. Erstmals wurde dabei auch ein Preis für “Brückenbauen als Lebenswerk” vergeben. Die Preise sind mit 2.000 Euro dotiert, der Sonderpreis für das Lebenswerk mit 1.000 Euro. 65 Bewerbungen gingen in diesem Jahr für den Preis ein. Die Gewinner wählte eine Jury aus Vertretern der Landesregierung.

Trierer Kanufahrer

Die Trierer Kanufahrer engagieren sich in besonderer Weise für das gesellschaftliche Miteinander, vor allem für die Integration von Menschen mit Behinderungen. Seit acht Jahren arbeitet der Verein mit Förderschulen für Menschen mit geistiger Behinderung in Trier und Schweich zusammen. Die Schulen haben Kanu-Gruppen, mit denen die Vereinsmitglieder gemeinsam für die Teilnahme an den Special Olympics trainieren. Seit 2015 verfügt der Verein über eine eigene Kanugruppe, die an den Special Olympics teilnimmt. Einzigartig ist zudem, dass der Verein gemeinsame Trainingstage und Trainingscamps von behinderten und nichtbehinderten Sportlern veranstaltet. Im Bereich der Unified Wettkämpfe paddeln behinderte und nichtbehinderte Sportler zusammen im Team. Ziel des Vereins ist es, behinderte junge Menschen nach Abschluss der Förderschule weiter zu begleiten, sie im Kanuverein einzubinden und gemeinsam Spaß am Kanusport zu erleben.

Kinderschutzbund Trier

Der Orts- und Kreisverband Trier des Kinderschutzbundes bietet ein breites Angebot der Beratung, Begleitung, Hilfe und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien. In den vergangenen zwei Jahren wurde zunehmend die Arbeit mit Flüchtlingskindern und -jugendlichen zum Schwerpunkt. Der Kinderschutzbund Trier hat hierbei eine neue Projektidee für benachteiligte und traumatisierte Kinder entwickelt. Dabei geht es um die Aufarbeitung und Verarbeitung des Erlebten sowie um einen Beitrag für eine positive Persönlichkeitsbildung der Kinder. Im Projekt “Kultur und Kreativität ohne Grenzen” kommen Künstler aus der Region ehrenamtlich mit Flüchtlingskindern zusammen. Mit der interdisziplinären Zusammenarbeit von Kunst, Literatur, Musik, Theater/Tanz sowie Spiel und Sport wird sowohl eine persönliche als auch kulturelle Annäherung zwischen deutschen und ausländischen Kindern und Jugendlichen ermöglicht. Das Projekt ist auf fünf Jahre geplant und soll fester Bestandteil der Hilfsmaßnahmen des Vereins werden. (tr/et)