Buch über früheren OB Haw wird vorgestellt

TRIER. Die Autorin Lena Haase stellt am Mittwoch, 15. August, 18 Uhr, in der Stadtbibliothek Weberbach ihr Buch “Wilhelm von Haw (1783-1862) – Eine politische Biographie zwischen Liberalismus, Katholizismus und preußischem Staat“ vor.

Ihr Kurzvortrag wird ergänzt durch Grußworte von Bibliotheksdirektor Professor Michael Embach und Universitätspräsident Professor Michael Jäckel. Wilhelm von Haw war zwischen 1818 und 1839 der erste prägende Oberbürgermeister Triers in preußischer Zeit. Ihm widmet Haase eine facettenreiche Studie, die sich nicht nur mit seinem Wirken als Stadtoberhaupt befasst.

Die Autorin nimmt außerdem sein gesellschaftliches Engagement in der Moselstadt und sein Eintreten für die Belange des Trierer Landes auf überregionalen Gremien in den Blick. Haw, der in ständigen Konflikten mit den preußischen Behörden stand, setzte sich in der Phase eines umfassenden politischen Auf- und Umbruchs unter anderem für Reformen im Steuer- und Justizwesen, die Unterstützung sozial Schwacher sowie für eine verbesserte Infrastruktur der Eifel-Mosel-Region ein. (tr)



