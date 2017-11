Buchvorstellung “Weißt du noch? Band VII“

TRIER. Städte verändern ihr Erscheinungsbild. Außerhalb von Kriegszeiten geschieht das in der Regel langsam, wird deshalb oft gar nicht so wahrgenommen. Umso größer das Erstaunen, wenn man plötzlich über alte Fotos stolpert. Dem trägt der Trierer Verleger Michael Weyand Rechnung, der am Montag, 20. November, um 18 Uhr im Lesesaal der Stadtbibliothek den mittlerweile siebten Band der Reihe “Weißt du noch?” vorstellen wird.

Umrahmt wird die Vorstellung mit Bildvorträgen von Bernhard Simon und Peter Ahlhelm. Nachdem zuletzt die Gastronomie und der Handel im Wandel der Zeit Themen waren, beinhaltet der siebte Band einzigartige Aufnahmen aus den Sammlungen der Fotografen Wilhelm Laven und Ferdinand Deuser, die das Stadtgeschehen bereits um 1900 mit ihren Plattenkameras eingefangen haben. Den historischen Fotos werden wie immer aktuelle Bilder gegenübergestellt.

Mit Denkmalpfleger Peter Ahlhelm, Stadtarchivar Bernhard Simon und Lokalreporter Roland Morgen, allesamt der Stadt Trier mit Herzblut verbunden, war bei dem neuen Bildband wieder das bewährte und kompetente Autorenteam am Werk. Das Buch erscheint im Trierer Verlag Michael Weyand.

Im Anschluss an die Buchvorstellung wird ein kleiner Umtrunk gereicht. Der Eintritt ist frei. (rl/tr)



