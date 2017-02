TRIER. In der Stadtbibliothek Palais Walderdorff am Domfreihof findet der nächste Bücherbasar am Donnerstag, 2. März, zwölf bis 19 Uhr, statt. Im Angebot sind Kinder- und Jugendbücher, CDs sowie Romane und Sachbücher für Erwachsene. (tr)



