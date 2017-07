TRIER. Das Trierer Bürgeramt im Rathaus am Augustinerhof ist am Freitag, 28. Juli, wegen des Betriebsausflugs der Mitarbeiter geschlossen. Telefonischer Ansprechpartner in dringenden passrechtlichen Fragen ist an diesem Tag das Bürgerbüro der Verbandsgemeinde Trier-Land, Gartenfeldstraße 12, Telefon: 0651/9798-115. (tr)



Drucken