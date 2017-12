Bürgerentscheid – Die Tanke bleibt

TRIER. Klarer Erfolg der Befürworter: Die Aral-Tankstelle in der Ostallee bleibt! Beim Bürgerentscheid am heutigen Sonntag votierten 14.079 Wähler (72,79 Prozent) für die Tankstelle, nur 5.264 (27,21 Prozent) stimmten gegen die sogenannte “Blaue Lagune”. Damit wurde auch das erforderliche Quorum von 12.695 Stimmen vom Pro-Lager übertroffen. Die Wahlbeteiligung lag bei 22,95 Prozent. Der Stadtvorstand muss nun den Pachtvertrag mit der BP Deutschland um zehn Jahre plus einer Option auf weitere fünf Jahre verlängern. Die Tankstellen-Gegner konnten nicht einen einzigen Ortsbezirk gewinnen. Selbst im traditionell grünen Gartenfeld/Mitte stimmten 71,76 Prozent für die Tanke. Dezernent Andreas Ludwig (CDU) gab sich enttäuscht: “Das ist auch eine persönliche Niederlage für mich”, sagte der Christdemokrat gegenüber dem reporter. Ludwig hatte sich mehrmals gegen den Weiterbetrieb der Tankstelle ausgesprochen. Weitere Stimmen im Text und am Ende des Artikels.

Das Ergebnis ist eine krachende Niederlage für die Gegner der Tankstelle. Das räumte auch Markus Nöhl (SPD) ein. Die Sozialdemokraten gehören neben den Grünen zum Bündnis für die “Aufwertung des Alleenrings”. Das konnte seine Anhänger offenbar nicht ausreichend mobilisieren. “Dieses Ergebnis”, sagte Nöhl, “zeigt ganz klar, dass die Bürger sich einbringen müssen. Auch wenn wir nicht wissen, wie die Nicht-Wähler abgestimmt hätten, so ist doch klar: Wer sich nicht einbringt, riskiert, dass Minderheiten sich über Mehrheiten profilieren.”

Ganz anders kommentierte FDP-Chef Tobias Schneider den Ausgang der Abstimmung. “Das Ergebnis macht auch deutlich, dass die Bürger gelebte Demokratie haben wollen, und ich bin sehr glücklich darüber”, sagte der Liberale. “Die Sache ist geklärt”, so Schneider, “und das heißt, dass wir jetzt erst einmal für ein paar Jahre Ruhe haben.” Mit dem Ergebnis verbindet der FDP-Chef auch die Hoffnung, “dass viele Bürger jetzt einen Anreiz haben, sich auch bei anderen Themen zu engagieren – etwa beim Theater”. Den Einwand, wonach eine Minderheit über weitreichende Entscheidung der Stadtpolitik bestimmt, wollte Schneider nicht stehen lassen. “Das ist ja bei jeder Wahl so”, sagte er, “am Ende müssen die, die nicht zur Wahl gegangen sind, damit leben, was die Wähler entschieden haben.”

Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) wollte sich thematisch am Sonntagabend nicht äußern. Der Stadtchef beschränkte sich auf die Feststellung des vorläufigen amtlichen Endergebnisses und den daraus resultierenden Folgen. “Wir sind jetzt verpflichtet”, sagte der Sozialdemokrat gegenüber dem reporter, “den Vertrag zu verlängern. Als Abstimmungsleiter halte ich mich bis zum Mittwoch, wenn das amtliche Endergebnis feststeht, mit einer persönlichen Meinung zurück.”

Dezernent Andreas Ludwig (CDU) sprach von “einer auch persönlichen Niederlage”. “Ich bin sehr enttäuscht”, sagte der Christdemokrat, “aber das Ergebnis ist natürlich zu akzeptieren.” Ludwig will jetzt umgehend mit BP/Aral Vertragsverhandlungen aufnehmen. “Die weitere Vorgehensweise werden wir am Donnerstag im Stadtrat festlegen”. Auch Ludwig räumte ein, es sei den Tankstellen-Gegnern nicht ausreichend gelungen, ihre Wähler zu mobilisieren. “Aber das hatte ich erwartet und auch befürchtet”, sagte der Christdemokrat. Was die heutige Entscheidung für die kommende städtebauliche Entwicklung Triers bedeutet, wollte Ludwig nicht prognostizieren. “Das müssen wir in Ruhe auswerten, aber einfacher wird es nach diesem Tag sicher nicht.”

Mit dem Ergebnis des Bürgerentscheids, den Pachtvertrag der Aral-Tankstelle zu verlängern, ist der Beschluss des Stadtrates aufgehoben, die sogenannte “Blaue Lagune” zum 31. Dezember zu schließen. Das Gremium wird sich nun in seiner Sitzung am Donnerstag nur noch mit der Frage der künftigen Vertragsinhalte auseinandersetzen müssen. Ob Umbauten auf dem Gelände überhaupt vorgenommen werden können, ist aktuell noch fraglich. Denn das derzeitige gültige Baurecht sieht nur den Bestandschutz für die Tankstelle vor, weitreichende Veränderungen sind rechtlich nicht möglich. Dazu müsste der Stadtrat ein neues, womöglich befristetes Baurecht schaffen.

Fest steht seit heute allein: Die Aral-Tankstelle kann ihren Betrieb auch über den 31. Dezember hinaus fortsetzen. (et)

Rainer Lehnart (SPD)

“Wir haben eine andere Meinung, haben dafür gekämpft und nicht einmal ein Viertel aller Wahlberechtigten hat nun anders entschieden. Die große Mehrheit blieb zu Hause, da das Thema offensichtlich keine Relevanz hatte. Der Baudezernent ist jetzt gefragt, um zu eruieren, wie man mit Verkehrsführung und Verkehrssicherheit umgehen wird. Und wir sollten auch hinterfragen, wie die weitere Bürgerbeteiligung bei der Stadtentwicklung aussieht. Auch dazu erwarten wir nun Antworten.”

Sven Teuber (SPD)

“Bürgerentscheide sind wichtige Instrumente in unserer Demokratie. Daher war es richtig, dass unsere Landesregierung die Voraussetzungen gesenkt hat. Dass dies auch notwendig war, sieht man heute. Offensichtlich waren nicht nur wir im Bündnis ‘Nein Tanke’ der Meinung, dass es für einen Bürgerentscheid vielleicht wichtigere Fragen gibt. Dennoch gratulieren wir natürlich. Nun muss der Finanzdezernent darauf drängen, dass die Pacht maximal dem offensichtlich seitens des Pächters und Konzerns riesigen Interesses an dem Standort nach oben angepasst wird. Schließlich war dies ja auch ein entscheidendes Argument auf der Seite der Befürworter. Die SPD dankt den Partnern im Bündnis ‘Nein Tanke’ für das gemeinsame Kämpfen für die Sache und der Verwaltung sowie den zahlreichen Wahlhelfern für ihre Arbeit für die Demokratie.”

Michael Frisch (AfD)

“Der Ausgang des Bürgerentscheids ist in doppelter Hinsicht bemerkenswert. Zum einen haben die Trierer Bürger gezeigt, dass sie eine solche Mitbestimmungsmöglichkeit schätzen und nutzen. Obwohl die zur Abstimmung stehende Angelegenheit für viele nicht relevant war, wurde das erforderliche Quorum erreicht. Zum anderen weicht das Ergebnis klar von der Mehrheitsmeinung des Stadtrates ab. Dies zeigt deutlich, dass die Menschen mehr direkte Demokratie wollen und dass sie ein wichtiges Korrektiv zur parlamentarischen Demokratie darstellt. Wir als AfD würden uns wünschen, wenn die Bürger in Zukunft häufiger die Chance bekämen, über wichtige Fragen der Stadtpolitik selbst zu entscheiden. So wäre etwa ein Bürgerentscheid über das Theater für uns sehr gut vorstellbar.

Heute freuen wir uns erst einmal, dass sich eine klare Mehrheit für den Erhalt der Tankstelle ausgesprochen hat. Die AfD-Stadtratsfraktion hat von Anfang an für eine Weiterführung der ‘Blauen Lagune’ plädiert, weil es hierfür zahlreiche gute Gründe gibt. Jetzt ist die BP in der Pflicht, die versprochenen Zusagen einzuhalten und für eine zeitgemäße Neugestaltung der Tankstelle und ihres Umfeldes zu sorgen.” (tr/et)



