Bürgerforum der Polizei zum Schutz gegen Einbruch

REGION. Während der Aktionswochen der rheinland-pfälzischen Polizei zum Thema Einbruchschutz finden in der kommenden Woche gleich mehrere Informationsveranstaltungen des Beratungszentrums des Polizeipräsidiums Trier statt − so in Trier am kommenden Dienstag ein Bürgerforum in der Kreisverwaltung.

In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Kyllburg beraten die Einbruchschützer der Polizei am Montag, 7. November, ab 19 Uhr, alle Interessierten aus Kyllburg und den Nachbargemeinden. Die Veranstaltung findet in der Bademer Straße 76 statt.

Am Dienstag, 8. November, stehen die Beamten ab 19 Uhr im Gemeindehaus in Berlingen, Mühlenstraße 16, Rede und Antwort zu Fragen rund um den Einbruchschutz. Gastgeber ist die Gemeinde Berlingen.

Auf Einladung des Landfrauenverbands Vulkaneifel informieren die Mitarbeiter des Beratungszentrums am Mittwoch, 9. November, die Bürger in Hohenfels-Esingen. Auch hier beginnt die Veranstaltung um 19 Uhr im Gemeindehaus.

Die polizeilichen Sicherheitsberater werden in ihren Vorträge über Möglichkeiten informieren, wie Hausbesitzer, Mieter und aufmerksame Nachbarn sich durch technischen und mechanischen Einbruchschutz sowie persönliche Verhaltensweisen und Absprachen besser gegen Einbruch rüsten können.

Die Bürger aus Trier und den angrenzenden Verbandsgemeinden sind Zielgruppe des Bürgerforums “Partner im Dialog”, zu dem das Polizeipräsidium Trier am kommenden Dienstag, 8. November, um 19 Uhr, in den Sitzungssaal der Kreisverwaltung Trier-Saarburg einlädt. Das Bürgerforum findet in Zusammenarbeit mit der Stadt Trier und dem Landkreis Trier-Saarburg statt.

Neben Informationen zum Einbruchschutz geht es um die Sicherheit in der Stadt Trier. Unter der Fragestellung “Was bewegt Sie?” möchte die Polizei mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Die Teilnehmer der Veranstaltung werden ausdrücklich nach ihren Anliegen und Fragen, Ideen und Bedürfnissen zur Sicherheitslage in der Stadt gefragt.

Mehr Informationen unter einbruchschutz-rlp.de. (tr)