Bürgerinfo zu Castelforte

TRIER. Das Stadtplanungsamt lädt am 30. Januar, 19 Uhr, Balkensaal des Bürgerhauses Trier-Nord, zu einer Bürgerinformation zum Bebauungsplan “Castelforte” ein. Das Gebiet umfasst das Areal zwischen der Straße An der Hospitalsmühle, der Zurmaiener und der Herzogenbuscher Straße in Trier-Nord. Im Mittelpunkt stehen die im Aufstellungsbeschluss formulierten Änderungen zum Bebauungsplan.

Im Kern geht es um die Neufassung der Festsetzungen für einen Teil der Sondergebiete und das ursprünglich festgesetzte Mischgebiet einschließlich der Feinsteuerung von Einzelhandel, Spielhallen und Prostitutionsnutzungen sowie die Neufassung der überbaubaren Grundstücksfläche des allgemeinen Wohngebietes. Die Planunterlagen sind ab 31. Januar online unter trier.de abrufbar. Stellungnahmen können schriftlich bis zum 3. März beim Stadtplanungsamt, Kaiserstraße 18, 54290 Trier vorgebracht werden. (tr)

