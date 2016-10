Bürgertreff der AfD-Fraktion im Postillion

TRIER. Die AfD-Fraktion im Trierer Stadtrat lädt alle interessierten Bürger zum nächsten Bürgertreff am kommenden Freitag, 21. Oktober, 19 Uhr, in das Restaurant Postillion, Herzogenbuscherstraße, Trier, ein. Thema der Veranstaltung sind aktuelle Fragen aus der Stadtratsarbeit. Neben dem Dauerbrenner Theater, bei dem über neue Entwicklungen berichtet werden soll, thematisiert die Fraktion ferner die geplante Aufstellung der monumentalen Karl-Marx-Statue am Simeonstiftplatz. Außerdem wird über die Einführung der Gesundheitskarte für Asylbewerber informiert, die im Laufe der nächsten Wochen Gegenstand einer Ratsentscheidung sein wird. Der Trierer Landtagsabgeordnete Michael Frisch berichtet Neues aus dem Landtag und steht auch zum persönlichen Gespräch zur Verfügung. Daneben sei Raum für Fragen, Anregungen und eine offene Diskussion, teilt die AfD in einer Presseinformation mit. Der Eintritt ist frei. (tr)

Erstellt am Autor