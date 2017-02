Bürosanierung im Jugendamt abgeschlossen

TRIER. Die bei einem Brand am 21. Oktober verwüsteten Büros des allgemeinen Sozialen Dienstes und der wirtschaftlichen Jugendhilfe beim städtischen Jugendamt stehen wieder komplett zur Verfügung. Die Mitarbeiter sind schrittweise in das Verwaltungsgebäude II am Augustinerhof zurückgekehrt und nun wieder dort erreichbar. Zu Beginn sind noch kleinere Einschränkungen möglich. Das Feuer war von zwei Personen gelegt worden, die Einbruchsspuren vernichten wollten. (tr)

