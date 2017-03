Burnout: Neue Selbsthilfegruppe der SEKIS

TRIER. Erschöpft, müde und ausgebrannt? Damit es nach einem Burnout wieder bergauf geht, treffen sich Gleichbetroffene am 20. März bei der SEKIS Trier, um sich auszutauschen und um gemeinsam nach Lösungen zu suchen, wie das Leben wieder besser und der Stress weniger werden kann. Interessierte können sich unter Telefon 0651/141180 sowie per E-Mail unter kontakt@sekis-trier.de bei der Selbsthilfe Kontakt- und Informationsstelle − kurz SEKIS − in Trier melden. (tr)



