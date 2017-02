Busfahrpläne und Umleitungen über die Faschingstage

TRIER. Die SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH bietet an den tollen Tagen einfache Mobilität in und um Trier: An Weiberdonnerstag, 23. Februar, gilt der Freitagfahrplan. Es fahren zusätzliche Sternbusse wie an einem Freitag bis 2.45 Uhr ab Hauptbahnhof. An Rosenmontag, 27. Februar, gilt der Samstagfahrplan mit Sternverkehr bis 2.45 Uhr. Aufgrund des neu gestalteten Konzepts für den Rosenmontagsumzug wird es in der Zeit von zehn bis 18 Uhr zu Verzögerungen und Umleitungen kommen. Das Stadtbus-Center bleibt an Rosenmontag geschlossen. An Rosenmontag gibt es keine Mitnahmeregelung für VRT-MobilTickets.

Für alle Narren richten die Stadtwerke Trier am Rosenmontag einen kostenlosen Busshuttle nach der großen After-Umzugsparty in der Arena Trier ein. Die Fahrten ab der Arena in die Stadt gibt es ab 19 Uhr im Halbstundentakt bis 21 Uhr ab Arena. Der Bus fährt durch die Paulinstraße bis Porta Nigra. An Fastnachtsdienstag, 28. Februar, fahren keine Schulbusse. Die letzte Abfahrt am Hauptbahnhof ist um 23.45 Uhr ins Umland und um 0.15 in die Stadtteile.

Aufgrund von Karnevalsumzügen kann es von Freitag, 24. Februar, bis Dienstag, 28. Februar, im gesamten Liniennetz zeitweise zu Verzögerungen und Streckenänderungen kommen.

Die Umleitungen im Überblick

Samstag, 25. Februar

Euren: Umzug von 17 bis Dienstende Uhr

Linie 81 Richtung Euren Helenenbrunnen: In Richtung Euren Helenenbrunnen fährt die Linie 81 während des Umzugs bis zur Ersatzhaltestelle Am-Pi-Park und von dort weiter zum Messeplatz. Dort warten die Busse ihre Abfahrtszeiten ab und fahren über Pi-Park und Lenus-Mars-Straße zurück in die Stadt. Linie 81 Richtung Zewen: In Richtung Zewen fährt die Linie 81 über die Straße Am Pi-Park, Speyer, Luxemburger Straße und ab dort weiter nach Plan. Die Rückfahrt erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Sonntag, 26. Februar

Zewen: Umzug von 14 bis etwa 19 Uhr

Von 13 bis circa 19 Uhr fährt die Linie 81 in beiden Richtungen eine Umleitung über die B 49. Die Busse halten nur an der Haltestelle Kantstraße. Eine Ersatzhaltestelle in Richtung Igel wird an der B 49 eingerichtet.

Pfalzel: Umzug von 14 bis circa 17 Uhr

Der Umzug hat keine Auswirkungen auf die Route der Linie 87.

Irsch: Umzug von 14.11 bis etwa 18 Uhr

Ab circa 13 Uhr können die Busse Irsch nicht anfahren. Die Linie 84 fährt nur bis Abzweig Irsch, von dort wieder nach Plan in Richtung Filsch und wendet am Kreisel Kohlenstraße/Karl-Carstens-Straße. In der Mühlenstraße werden Ersatzhaltestellen eingerichtet.

Montag, 27. Februar

Am Rosenmontag gilt der Samstagsfahrplan. Während des Rosenmontagzuges in Trier kommt es im gesamten Stadtgebiet zu Verzögerungen. Der Umzug startet um 12.11 Uhr “Im Schammat” und führt über Matthiasstraße, Saarstraße, Neustraße, Brotstraße, Grabenstraße, Hauptmarkt, Simeonstraße und Paulinstraße bis in die Herzogenbuscher Straße (Arena Trier). Die Aufstellung beginnt um neun Uhr, voraussichtliches Ende ist gegen 16.30 Uhr.

Innenstadt: Aufgrund des neu gestalteten Konzepts für den Rosenmontagszug müssen die Busse am 27. Februar in der Zeit von zehn bis 18 Uhr wie folgt umgeleitet werden.

Linie 81:

Aus Euren kommend fährt die Linie 81 über Trierweilerweg, Römerstraße, Kaiser-Wilhelm-Brücke, am Martinskloster links ab über das Ufer zum Verteilerkreis Trier-Nord zum Hauptbahnhof, weiter über Ostallee und Weimarer Allee und die normale Route. Die Linie 81 bedient bis zum Zurlaubener Ufer alle Haltestellen. Ab dem Zurlaubener Ufer fährt die Linie 81 ohne Halt bis zum Hauptbahnhof. In Richtung Hauptbahnhof fährt die Linie 81 über die Ostallee zum Hauptbahnhof und wird ohne Halt über den Verteilerkreis Trier-Nord bis zum Zurlaubener Ufer umgeleitet. Ab dort werden alle Haltestellen bedient.

Linie 82:

Vom Hauptbahnhof fährt die Linie 82 über Ostallee nach Mariahof, die Rückfahrt erfolgt in umgekehrter Richtung. Am Landesmuseum sowie an der Kreuzung Gartenfeld/Ostallee werden Ersatzhaltestellen eingerichtet.

Linie 83:

Aus Feyen kommend während der Sperrung in St. Matthias wird die Linie 83 über die Weismark, Metzer Allee, Ostallee und den Hauptbahnhof umgeleitet und fährt ab dort die normale Route nach Tarforst. Die Rückfahrt aus Tarforst zum Hauptbahnhof erfolgt über Ostallee, Weimarer Allee, Metzer Allee und Weismark. Am Landesmuseum sowie an der Kreuzung Gartenfeld/Ostallee werden Ersatzhaltestellen eingerichtet.

Nachdem der Rosenmontagszug passiert ist und St. Matthias wieder angefahren werden kann, verläuft die Linie 83 aus Feyen über die Pellinger Straße, Konzer Straße, Im Schammat, Aulstraße, Straßburger Allee, Metzer Allee, Ostallee und Hauptbahnhof. Ab dort fahren Busse der Linie 83 die normale Route. Die Rückfahrt ab Hauptbahnhof erfolgt in umgekehrter Richtung. Am Landesmuseum sowie an der Kreuzung Gartenfeld/Ostallee werden Ersatzhaltestellen eingerichtet.

Linie 84:

Die Linie 84 fährt ihre normale Route und bedient auch die Ersatzhaltestellen am Landesmuseum und an der Kreuzung Gartenfeld/Ostallee.

Linie 85:

Ab Hauptbahnhof wird die Linie 85 über Ostallee und Gartenfeld zur normalen Route umgeleitet. Die Rückfahrt erfolgt in umgekehrter Reihenfolge und endet am Hauptbahnhof. Das Maarviertel wird während der Veranstaltung von der Linie 85 nicht angefahren.

Linie 86:

In beiden Richtungen wird die Linie 86 über Franz-Georg-Straße und Parkstraße zum Hauptbahnhof umgeleitet.

Linie 87:

Aus Quint kommend wird die Linie 87 über Kaiser-Wilhelm-Brücke, Zurlaubener Ufer, Martinskloster und den Verteilerkreis Trier-Nord zum Hauptbahnhof umgeleitet. Die Linie 87 bedient bis zum Zurlaubener Ufer alle Haltestellen. Ab dem Zurlaubener Ufer fährt die Linie 87 ohne Halt bis zum Hauptbahnhof. Die Rückfahrt nach Quint erfolgt in umgekehrter Richtung. Ab Hauptbahnhof fährt die Linie 87 ohne Halt über den Verteilerkreis Trier-Nord bis zum Zurlaubener Ufer. Ab dort werden alle Haltestellen bedient. In der Ostallee wird eine Ersatzhaltestelle für die Linie 87 eingerichtet.

Das Stadtbus-Center bleibt an Rosenmontag geschlossen.

Für alle Narren richten die Stadtwerke Trier am Rosenmontag einen Busshuttle nach der großen After-Umzugsparty in der Arena Trier ein. Der Bus ab Arena in die Innenstadt fährt im Halbstundentakt ab 19 Uhr im Halbstundentakt bis 21 Uhr ab Arena. Der Bus fährt durch die Paulinstraße bis Porta Nigra.

Ehrang: Umzug von 14 bis etwa 16:30 Uhr

Die Linie 87 fährt ab circa 13 Uhr in beiden Richtungen eine Umleitung über die Umgehungsstraße B 53.

Dienstag, 28. Februar

An Fastnachtsdienstag entfallen die mit “S” gekennzeichneten Fahrten. Letzte Abfahrt ist um 24 Uhr ab Hauptbahnhof.

Ruwer: Umzug von 14 Uhr bis etwa 16.30 Uhr

Während des Umzugs fährt die Linie 1 nur bis Ruwer Bahnhof, wendet und fährt von dort wieder nach Plan in Richtung Trier. Die Linie 30 fährt eine Umleitung über den Fischweg, L149 nach Kasel Bahnhof. Ab dort gilt die normale Route in Richtung Waldrach bzw. Morscheid. Auf dem Rückweg fahren die Busse die normale Route bis Kasel Wasserhäuschen. Dort wenden die Busse und fahren dann zurück über die Hauptstraße nach Mertesdorf, dann weiter über Fischweg nach Ruwer.

Biewer: von 14 bis etwa 17 Uhr

Die Linien 7 und 8 fahren ab circa 13 Uhr eine Umleitung über die Umgehnung Biewer bis zur Abfahrt Biewer/Pfalzel. Von dort fährt die Linie 7 nach Plan durch die Unterführung nach Pfalzel. Die Linie 8 fährt weiter über den Mäusheckerweg nach Quint. Fahrgäste, die nach Biewer wollen, werden gebeten, die Linie 8 bis zum Mäusheckerweg zu benutzen. Die Rückfahrt erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



