Buslinie 17 – Neue Streckenführung in Ehrang

TRIER. Die Linie 17 fährt von Mittwoch, 29. November, an in Ehrang eine neue Route: Die Busse fahren, von der Heide kommend, bis zur Haltestelle Friedhofstraße, dann weiter über die B 422 bis zur Haltestelle Wallenbachstraße. Die Haltestelle Peter-Roth-Platz in Richtung Ehrang und Innenstadt wird an die Haltestelle Wallenbachstraße verlegt. Die Haltestellen Peter-Roth-Platz, Marienkrankenhaus, Ehrang Unterführung, Niederstraße und Fröhlicher Straße in Richtung Ehrang-Heide werden an die neue Haltestelle Ehrang-Mühle an der B 422 verlegt. Die Haltestelle Wallenbachstraße wird somit die Hauptumsteigehaltestelle der Linie 17 zur Linie 8.

Bei Fragen stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717273 zur Verfügung. (tr)



