TRIER. Wegen der Gedenkveranstaltung “Progomnacht” am Zuckerberg und parallel laufenden Veranstaltungen kommt es am Freitag, 9. November, in der Zeit von 16:.30 bis etwa 18.30 Uhr zu Umleitungen im Bus-Linienverkehr in der Innenstadt. Der Bereich zwischen Zuckerbergstraße und Metzelstraße wird für den Verkehr voll gesperrt, und die Busse fahren je nach Lage eine Umleitung. Für Fragen stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651-717273 zur Verfügung.

Die Stadtwerke Trier (SWT) erneuern in der kommenden Woche, von Dienstag, 13. November, bis einschließlich Donnerstag, 15. November, die Straßenbeleuchtung in der Unterführung an den Kaiserthermen, die den Verkehr von der Südallee in Richtung Ostallee leitet. Für die Dauer der Arbeiten muss die Unterführung gesperrt werden. Der Verkehr wird über den oberirdischen Kreisverkehr umgeleitet. Die SWT bitten um Verständnis und stehen bei Rückfragen zur Baumaßnahme unter der Telefonnummer 0651-7171623 zur Verfügung. (tr)



