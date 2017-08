Busumleitung Brückenstraße

TRIER. Am Samstag, 2. September, ist die Brückenstraße wegen einer Veranstaltung zwischen zehn und 24 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Linie 81 fährt in dieser Zeit ab der Haltestelle Trier-Galerie eine Umleitung über Stresemannstraße (Haltestelle Linien 82, 83), Rathaus, Kaiserstraße, Lorenz-Kellner-Straße, Karl-Marx-Straße und dann weiter die normale Route. Die Haltestelle Karl-Marx-Haus in der Brückenstraße wird für die Dauer der Sperrung aufgehoben und an die Haltestelle Karl-Marx-Haus in der Stresemannstraße verlegt. Bei Fragen zur Busumleitung stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center oder telefonisch unter 0651/717-273 zur Verfügung. (tr)



