RUWER. Die Busumleitung für die Linien 30 und 86 wegen der Baumaßnahmen zwischen Ruwer und Eitelsbach verlängert sich bis voraussichtlich Ende Januar 2019. Bis dahin fahren die Busse, aus der Innenstadt kommend, bis zum Bahnhof Ruwer die normale Route und werden anschließend über den Fischweg in Richtung Mertesdorf umgeleitet. Ab der Abzweigung nach Eitelsbach wird die übliche Strecke in Richtung Waldrach und Morscheid gefahren. Die Rückfahrt in die Innenstadt erfolgt im umgekehrter Reihenfolge. Für die Dauer der Umleitung werden die Haltestellen in Eitelsbach, Auf Mohrbüsch sowie Paulinsgarten aufgehoben.

Bei Fragen stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717273 zur Verfügung. (tr)



Drucken