Busumleitung in Euren

TRIER. Von Montag, 23. Oktober, 8.30 Uhr, bis einschließlich Freitag, 27. Oktober, kann die Endhaltestelle “Euren Helenenbrunnen” wegen Straßenerneuerungsarbeiten nicht angefahren werden. Die Fahrten der Linie 1/81 mit Ziel Euren Helenenbrunnen enden in diesem Zeitraum an der Haltestelle Euren Friedhof. Für die Dauer der Baumaßnahme werden die Haltestellen Burgmühlenstraße, Tempelherrenstraße und Helenenbrunnen aufgehoben und an die Haltestelle Ludwig-Steinbach-Straße verlegt. Entsprechende Hinweise sind an den Haltestellen angebracht. Bei Fragen zur Busumleitung stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717-273 zur Verfügung. (tr)



