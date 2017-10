Busumleitung in Euren verlängert

TRIER. Die Straßenerneuerungsarbeiten in der St.-Helena-Straße in Euren dauern länger als geplant. Busse der Linie 1/81 können bis einschließlich Montag, 6. November, die Endhaltestelle Euren-Helenenbrunnen nicht anfahren. Alle Fahrten der Busse mit Ziel Euren-Helenenbrunnen enden weiterhin an der Haltestelle Euren-Friedhof. Die Haltestellen Burgmühlenstraße, Tempelherrenstraße und Helenenbrunnen sind aufgehoben und an die Haltestelle Ludwig-Steinbach-Straße verlegt. Entsprechende Hinweise sind an den Haltestellen angebracht.

Bei Fragen zur Busumleitung stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717-273 zur Verfügung.



