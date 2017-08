Busumleitung in Euren

TRIER. Wegen der Sperrung der Numerianstraße können die Linien 1 und 81 die Endhaltestelle Helenenbrunnen in Euren zu folgenden Zeiten nicht anfahren:

• von Dienstag, 15. August 2017 bis einschließlich Sonntag, 20. August 2017 und

• von Donnerstag, 24. August 2017, 12 Uhr bis Freitag, 25. August 2017, 14 Uhr

Die Busse fahren dann bis zur Haltestelle Friedhof in Euren. Die Haltestellen Burgmühlenstraße, Tempelherrenstraße und Helenenbrunnen werden aufgehoben und an die Haltestelle Ludwig-Steinbach-Straße verlegt. Die SWT bringen entsprechende Hinweise an den Haltestellen an.

Für Fragen zur Umleitung stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 71 72 73 zur Verfügung. (tr)



