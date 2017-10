Busumleitung in Filsch

TRIER. Wegen Straßensanierungsarbeiten in der Filscher Ortslage von Donnerstag, 5. Oktober, bis einschließlich Dienstag, 10. Oktober, kann die Linie 30 die Haltestelle Filsch Mitte nicht anfahren. Die Busse werden in diesem Zeitraum über die Hauptstraße geleitet und fahren die Haltestelle der Linie 85, Filscher Häuschen, an. Bei Fragen zur Busumleitung stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717-273 zur Verfügung. (tr)



Drucken