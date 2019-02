Busumleitung in Gusterath ab dem 13. Februar

GUSTERATH. In Gusterath wird die Romikastraße zwischen den Einmündungen Schule und K 63 ab Mittwoch, 13. Februar, bis voraussichtlich Ende April 2019 wegen Bauarbeiten für den Verkehr voll gesperrt.

Aus diesem Grund werden die Busse im genannten Zeitraum umgeleitet. Die Busse der Linien 30 und 85 fahren in Richtung Pluwig und Bonerath bis zur Haltestelle Romika ihre normale Route und über die Kreisstraßen 63 und 62 nach Gusterath. In Richtung Gusterath fahren die Busse die Umleitung in umgekehrter Richtung. An der Trierer Straße und Im Bilser werden Ersatzhaltestellen eingerichtet.

Bei Fragen zur Busumleitung stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 717-273 zur Verfügung. (tr)



