Busumleitung in Heiligkreuz

TRIER. Wegen des Brunnenfestes in Heiligkreuz kann die Haltestelle Am Kiewelsberg von Samstag, 11. August, 10 Uhr, bis einschließlich Sonntag, 12. August, nicht angefahren werden.

Die Busse der Linie 82 werden in diesem Zeitraum über Franz-Buß-Straße und Straßburger Allee zur Rotbachstraße umgeleitet. Entsprechende Hinweise sind an der Haltestelle Am Kiewelsberg angebracht.

Für Fragen zur Umleitung stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 71 72 73 zur Verfügung. (tr)



