Busumleitung in Pfalzel

TRIER. Ab Montag, 6. März, von 8 Uhr an, bis einschließlich Sonntag, 19. März , fahren die Busse der Linie 7 wegen Kanalarbeiten in Pfalzel eine Umleitung. In Richtung Pfalzel fahren die Busse bis zur Mäusheckerschule ihre normale Route, ab dort weiter durch die große Unterführung, über die Haltestelle Im Mühlenteich, Pfalzeler Stern und Ringstraße zurück auf ihre normale Route. In Richtung Trier fährt die Linie 7 die umgekehrte Reihenfolge, die Abfahrtzeiten der Busse verschieben sich durch die Umleitung jedoch um drei Minuten nach hinten. Auf der Umleitungsstrecke werden alle Haltestellen bedient.

Für Fragen zu der Busumleitung stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717-273 zur Verfügung. (tr)



