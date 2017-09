Busumleitung in Pfalzel

TRIER. Wegen Bauarbeiten im Bereich der kleinen Bahnunterführung in Pfalzel fahren die Busse der Linie 7 von Mittwoch, 27. September, bis einschließlich Freitag, 29. September, eine Umleitung. In Richtung Pfalzel wird bis zur Mäusheckerschule die normale Route gefahren, weiter geht es durch die große Unterführung, Im Mühlenteich, Pfalzeler Stern und über Ringstraße zurück auf die normale Route. In Richtung Innenstadt gilt die umgekehrte Streckenführung. Alle Haltestellen auf der Umleitungsstrecke werden angefahren. In Richtung Innenstadt fahren die Busse ab Pfalzel drei Minuten später als gewohnt. Bei Fragen zur Busumleitung stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717-273 zur Verfügung. (tr)



