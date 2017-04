Busumleitung in Trier-Nord

TRIER. Wegen der Erneuerung eines Kanalschachtes im Fahrbahnbereich wird die Rechtsabbiegespur aus der Paulinstraße in den Wasserweg von Montag, 10. April, bis Freitag, 14. April, voll gesperrt. Busse der Linie 1/86 aus der Innenstadt kommend, fahren über die Herzogenbuscher Straße in Richtung Trier-Nord. Die Haltestellen Franz-Georg-Straße, Beutelweg und Thyrsusstraße werden aufgehoben und in die Herzogenbuscher Straße verlegt. Nicht betroffen von der Umleitung sind die Fahrten der Linie 1/86 ab Nells Park über die Franz-Georg-Straße in Richtung Porta Nigra. Für Fragen zur Busumleitung stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717-273 zur Verfügung. (tr)



Drucken