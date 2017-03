Busumleitung in Zewen wegen Spendenlaufs

TRIER. Wegen des Spendenlaufs der Grundschule Zewen wird am Samstag, 25. März, die Ortsdurchfahrt Zewen bis 13.30 Uhr für Busse voll gesperrt. Daher fahren die Busse in beiden Richtungen ausschließlich über die Hauptstraße. Die Haltestellen in der Ortslage Zewen werden für die Dauer der Veranstaltung aufgehoben und an Ersatzhaltestellen entlang der Hauptstraße verlegt. Für Fragen zur Busumleitung stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717-273 zur Verfügung. (tr)



